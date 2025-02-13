Совмин Беларуси изменил размер командировочных за границу. В какие страны повысил, а куда - понизил?

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Опубликовано: 13.02.2025 21:34 , Обновлено: 13.02.2025

Правительство Беларуси своим постановлением изменило размеры командировочных при поездках за границы. Документ подписал премьер-министр Роман Головченко. Журналист Telegraf.news посмотрел, в какие страны командировочные стали больше, а в какие - наоборот.

В опубликованном Совмином перечне прописали размеры суточных для 46 стран и расходов по найму жилья для 40 стран. В некоторых случаях они стали больше, в некоторых - меньше, где-то не изменились. Вот некоторые примеры (С - суточные, РЖ - расходы для найма жилья в сутки):

Австрия: С - 85 евро (раньше - 100), РЖ - 110 евро (не изменились),

Азербайджан: С - 40 долларов (раньше - 35), РЖ - 115 долларов (до изменений - 75),

Армения: С - 40 долларов (раньше - 35), РЖ - 90 долларов (без изменений),

Венгрия: С - 60 евро (раньше - 65), РЖ - 145 (до изменений - 155),

Германия: С - 80 евро (не изменились), РЖ - 145 евро (остались прежними),

Грузия: С - 50 долларов (не изменились), РЖ - 110 долларов (были 125),

Израиль: С - 95 долларов (остались прежними), РЖ - 260 долларов (те же),

Италия: С - 85 евро, РЖ - 135 евро (ничего не поменялось),

Китай: С - 65 долларов (стало 70), РЖ - 145 долларов (без изменений),

Узбекистан С - 40 долларов (теперь 45), РЖ - 100 долларов (стало 125).

[info_b]Полностью ознакомиться с обновленными размерами командировочных можно в документе, прикрепленном к сообщению, по [link href=“https://t.me/government_by/2525” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси в марте 2024 года увеличил размеры возмещения суточных расходов при командировках по стране. Раньше выплата за сутки составляла 9 рублей, а теперь — 12. При этом в приказе нанимателя место проживания сотрудника во время командировки может не совпадать с тем, куда его направили.

Совмин поднял командировочные для белорусов на 33%. Сколько в рублях?