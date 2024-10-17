Сотрудница Wildberries рассказала, как белорусам правильно проверять вещи в пункте выдачи. Комментаторы усомнились в рекомендациях

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Опубликовано: 17.10.2024 09:42 , Обновлено: 17.10.2024

Сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) популярного маркетплейса Wildberries в Гродно рассказала, как белорусам правильно проверять вещи, чтобы в случае обнаружения брака можно было без проблем оформить возврат. Некоторые комментаторы усомнились в том, что её рекомендации можно реализовать на практике.

Девушка, которая публикует видео в TikTok под ником lento4ka_tik, пояснила, что проверять товар при получении необходимо прямо под камерами, которые, как правило, размещены непосредственно над рабочим столом сотрудников пункта выдачи. При чём это касается в том числе одежды и обуви, которые многие покупатели сразу же несут в примерочную.

По словам сотрудницы ПВЗ, это главная ошибка покупателей, поскольку первым делом необходимо, “не отходя от стола” уточнить, тот ли размер и модель заказанного товара был доставлен, а также проверить состояние фурнитуры, швов и наличие дефектов, в том числе, внешнего вида (наличие пятен или загрязнений, дыр на одежде или обуви). В случае выявления любого дефекта, менеджер тут же оформит возврат по браку.

“С браком в примерочную не ходим. В примерочной нет камер, поэтому всё, что происходит за шторкой, даже если вы её не закроете - мы не в курсе”, - пояснила сотрудница ПВЗ, отметив, что в противном случае разбираться придётся уже через личный кабинет.

[info_b]Поясним, что в этом случае с покупателя сначала спишут деньги за товар. Ему придётся оформить заявку в личном кабинете, объяснив, в чём заключается брак, и лишь после рассмотрения этой заявки продавцом товар можно будет вернуть через пункт выдачи заказов и получить назад свои деньги.[/info_b]

Некоторые комментаторы посчитали, что такие рекомендации “не работают” для многих ПВЗ, которые зачастую располагаются в небольших помещениях. По их словам, если каждый покупатель будет так тщательно проверять каждый свой заказ, это приведёт к “бесконечному столпотворению” на ПВЗ.

“И вот стою я, такая деловая, проверяю свой товар, а с позади меня стоит человек 10 и ждут. Смешно придумали”, - прокомментировала одна из зрительниц.

“Это безусловно полезно. Но. Я заказываю сразу то, что нужно, и одним махом забираю. Бывает, что целая коробка. И вот стою я со своим товаром, рядом ещё кто-то, и места катастрофически не хватает. Все психуют”, - поддержала её другая пользовательница соцсети.

“Ну так сделайте ПВЗ с нормальной площадью, а не комнатухи 1 м на 1 м, где людям развернуться негде”, - призвала ещё одна зрительница.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью Wildberries решил отделить настоящие брендовые товары от неоригинальных. Для этого на интернет-площадке компании создали специальный раздел. Узнали, где пользователям платформы искать оригинальные брендовые товары.

Wildberries решил отделить товары оригинальных брендов от подделок. Где искать?