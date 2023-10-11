"Соответствует целям правительства" - Экономист рассказал, почему вырос доллар в Беларуси. Что дальше?

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.10.2023 16:29 , Обновлено: 11.10.2023

Финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут заявил, что рост курса доллара соответствует планам правительства Беларуси. Однако, с другой стороны, стимулирует рост инфляции.

“Это выгодно экспортерам и стимулирует экспорт, поэтому определенное снижение курса белорусского рубля соответствует целям правительства по увеличению экспорта”, - рассказал член CFA Александр Шкут о возможных причинах роста курс доллара, который недавно побил очередной рекорд в Беларуси.

[info_b]Институт CFA - это международная некоммерческая профессиональная организация, которая предоставляет специалистам по инвестициям финансовое образование. [/info_b]

С другой стороны, аналитик предположил, что доллар не сможет постоянно расти, и может даже откатиться, когда Совмин Беларуси решит остановить или попридержать инфляцию (к Новому году она, вероятно разгонится).

“Поэтому мы можем ожидать действий со стороны регуляторов, которые будут способствовать стабилизации курса белорусского рубля, поскольку дальнейшее снижение [рубля] будет стимулировать инфляцию”, - предположил Александр Шкут, передает российское агентство “Спутник”.

Ранее Телеграф сообщил, что на первых на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 9 октября, продолжилось наметившееся на прошлой неделе падение курса белорусского рубля относительно доллара и евро.

А председатель правления «Банка развития» Александр Егоров объяснил, какое влияние на потребительские цены окажет складывающийся курс белорусского рубля. Специалист рассказал, ждать ли белорусам роста инфляции в ближайшее время.

В «Банке развития» объяснили, как рост курса доллара повлияет на цены в Беларуси