Снопков рассказал, что сделает, если ему поступят сигналы из Клайпеды

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Опубликовано: 05.01.2023 15:46 , Обновлено: 05.01.2023

Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил 5 января, что белорусским властям хватает российских портов для перевалки грузов. Однако он не исключил возможности, что получит некие сигналы из литовских портов в Клайпеде или Венстпилсе.

“Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеды и Вентспилса, мы будем думать… Мы будем думать… Посмотрим на условия, которые предложат нам”, - заявил чиновник.

Затем Николай Снопков похвалил Александра Лукашенко за “титаническую работу” из-за которой теперь “не принципиально”, пускают ли белорусские грузы в страны Балтии или нет.

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Ранее власти Литвы отказались от ультиматума, озвученного Александром Лукашенко, и позднее уже просьбы МИД Беларуси о перевалке украинского зерна через Беларусь в литовские порты. Однако белорусские власти просили взамен разрешения на поставки белорусских товаров через литовские терминалы.

Беларусь отказалась от ультиматума, чтобы перевозить зерно из Украины

Напомним, что власти Литвы ввели санкции против властей Беларуси, которые сделали невозможными транзит белорусских удобрений и других товаров через литовские порты.