Беларусь отказалась от ультиматума, чтобы перевозить зерно из Украины

Опубликовано: 09.12.2022 21:21 , Обновлено: 09.12.2022

Заместитель главы МИД Юрий Амбразевич сообщил генсеку ООН 9 декабря, что власти Беларуси уже не выдвигают никаких ультиматумов, чтобы предоставить свою территорию для транзита украинского зерна и продуктов.

По словам Амбразевича, Беларусь готова сделать это без предварительных условий, чтобы украинское продовольствие могло следовать в литовские порты, [link href=“https://t.me/sputnikby/52218” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] российское агентство “Спутник”.

Ранее власти Беларуси также не отказывались от транзита украинского зерна, но выдвигали обязательное условие. 3 июня Александр Лукашенко даже поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на эту тему. Он предложил территорию Беларуси в качестве транзитной для украинского продовольствия. При этом выдвинул условие, чтобы в те порты, куда планируют перевозить зерно — Германии, Польши, балтийских стран — можно было загружать и товары из Беларуси (сейчас в отношении Беларуси введены санкции на экспорт калия).

Новость Телеграф

Правда, позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Forbes рассказал, почему возникла идея поставлять украинское зерно через Беларусь и почему от нее быстро отказались.

«В Украину из Беларуси летят ракеты. Белорусский маршрут рассматривался нами и союзниками исключительно как путь последней надежды, если ничто иное не сработает. Никому не хотелось сотрудничать с Минском, являющимся соучастником агрессии, ни по каким торговым вопросам», — признался украинский министр.

Новость Телеграф