Снизили проценты по кредиткам и не только. Два белорусских банка объявили о важных изменениях

Опубликовано: 11.10.2023 15:25 , Обновлено: 11.10.2023

Два белорусских банка -"Банк ВТБ" и "Сбер Банк" объявили о важных изменениях для своих клиентов. Однин объявил о запуске собственной цифровой карты, другой - о существенном снижении процентов по кредиткам и картам рассрочки.

Так, белорусский “Банк ВТБ” объявило снижении процентов по карте рассрочки «Черепаха» и кредитным картам«Портмоне 2.0» и «Отличник». С 10 октября годовая ставка по этим картам составит не 19,9%, а 13,9%.

“Условия закрепляются на весь срок действия договора для карт, по которым лимит ранее не использовался”, - пояснили в банке.

Для того, чтобы ставка по карте была снижена, клиенту банка необходимо использовать лимит овердрафта (на любую сумму любым способом), чтобы это было отражено на счете кредитной задолженности в период с 10 октября 2023 года по 10 января 2024 года включительно.

В свою очередь белорусский “Сбер Банк” объявил о запуске собственной цифровой карты, которую теперь можно заказать через приложении банка.

[info_b]Цифровая карта – это виртуальная карта, которую можно использовать так же, как пластиковую: переводить деньги на другие счета, расплачиваться в интернет-магазинах и организациях торговли и сервиса с использованием технологии “Белкарт Pay”. [/info_b]

В банке пояснили, что для безналичных расчётов “СбеКартой” необходимо скачать приложение “Белкарт Pay” на мобильное устройство, которое поддерживает технологии NFC. При необходимости к цифровой карте в любой момент клиент банка может дополнительно заказать привычную пластиковую карту. При этом все бонусы “СберКарты” доступны как на цифровой, так и на пластиковой карте.

Напомним, с 9 октября «Сбер Банк» также изменил условия для владельцев «Гостевой карты» и отменил дополнительную плату за выдачу наличных по заявлению клиента в кассах банка для физических лиц-нерезидентов.

«Сбер Банк» предупредил белорусов о срочных техработах. Какие сбои возможны 8 октября?