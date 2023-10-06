«Сбер Банк» предупредил белорусов о срочных техработах. Какие сбои возможны 8 октября?

Опубликовано: 06.10.2023 08:40 , Обновлено: 06.10.2023

Белорусский "Сбер Банк" объявил о проведении срочных технических работ, из-за которых в ближайшее воскресенье, 8 октября, клиенты банка могут столкнуться с рядом проблем при проведении популярных платежей. К чему и когда именно нужно быть готовым белорусам?

В “Сбер Банке” предупредили, что из-за техработ временно могут возникнуть проблемы при проведении операций:

через ЕРИП,

через Систему мгновенных платежей.

Перебои могут наблюдаться 8 октября с 22:00 до 23:00.

Кроме того, “Сбер Банк” уведомил своих клиентов об изменении условий для владельцев “Гостевой карты”. С 9 октября 2023 года в кассах и банкоматах банка им не придётся платить комиссию за снятие наличных. В банкоматах и кассах других белорусских банков, а также банков за рубежом и не входящих в группу ПАО “Сбербанк” комиссию установили в размере 4%.

Банк также отменил с 9 октября 2023 года дополнительную плату за выдачу наличных по заявлению клиента в кассах банка для физических лиц-нерезидентов.