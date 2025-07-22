Скопилось 1695 фур. Литва, Польша и Латвия не торопятся пропускать машины из Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 22.07.2025 11:00 , Обновлено: 22.07.2025

В белорусском Погранкомитете (ГПК) сообщили, что на границе с Литвой на белорусской стороне скопилось 1695 фур. В свою очередь литовские пограничная и таможенная службы о проблемах в пунктах пропуска не заявляли. Что происходит на границе с Польшей и Латвией?

В свою очередь, ГПК Беларуси сослался на свои нормы, по которым считает пропускную способность КПП и согласно, Литва за сутки оформила всего 18% фур от ожидаемых в Погранкомитете Беларуси.

Медленнее всего работал пункт пропуска Мядининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог), где литовские таможенники пропустили 75 грузовиков. А это примерно 3 штуки в час или 20 минут на одну фуру.

«Накаляют обстановку» — Белорусская таможня ответила на жалобы о долгом прохождении границы

Что касается КПП Шальчининкай (на белорусской стороне - Бенякони) там скопилось 510 грузовиков, однако в ГПК Беларуси не сообщили, сколько единиц фур пропустили за сутки литовцы.

Ещё 670 фур остановились на въезде в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина).

Согласно данным ГПК Беларуси, на погранпереходе Тересполь - Брест (Польша - Беларусь) в очереди оказалось 350 авто и 19 автобусов.

Ни литовские, ни польские службы не выступали с заявлениями об очередях в июле на своих КПП. На протяжении последних двух лет там поясняли, что медленное движение через границу связано с введёнными санкциями ЕС против Беларуси и необходимостью более тщательного контроля грузов и пассажиров. Также там не комментировали нормы пропуска на погранпереходах, которые публикуют белорусские пограничники и таможенники, и не называли свои.

Кстати, председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов заявил, что Беларусь продолжает сотрудничество с соседними Польшей, Литвой и Латвией на уровне пограничных служб, но “не так, как хотелось бы”.

Новость Телеграф

Тем временем политическое руководство четырёх стран — Польши, Литвы, Латвии и Эстони — направили открытое письмо руководству Евросоюза с просьбой поддержать две “пограничные” инициативы — “Балтийская линия обороны” и “Восточный щит”. Обе предполагают усиление контроля на территории, граничащей с Беларусью и Россией.

В свою очередь Беларусь в ООН пожаловалась на “необоснованную милитаризацию” границ со стороны соседей, призвав их к “восстановлению доверия и сотрудничества в сфере совместного управления границами”.

Новость Телеграф