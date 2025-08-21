Сколько стоит сдать урожай? Белкоопсоюз озвучил свежие закупочные цены

Опубликовано: 21.08.2025 13:36 , Обновлено: 21.08.2025

Белкоопсоюз поделился информацией о массовой закупке урожая у населения в этом году. На пресс-конференции зампред правления Оксана Скиндер рассказала о системе заготовок, популярных культурах и ценах на излишки с приусадебных участков.

Скиндер заявила, что закупочные цены — динамичный показатель, который зависит от региона, урожайности, качества и спроса на рынке. Сейчас, по её данным, у физических лиц продукцию закупают по следующим ценам:

Картофель : от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек за килограмм;

: от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек за килограмм; Огурцы : 2–2,5 рубля за килограмм;

: 2–2,5 рубля за килограмм; Томаты : 2–3,5 рубля за килограмм;

: 2–3,5 рубля за килограмм; Капуста : 40-70 копеек за килограмм.

: 40-70 копеек за килограмм. Яблоки товарные (съёмные): 3–3,5 рубля за килограмм;

(съёмные): 3–3,5 рубля за килограмм; Яблоки для переработки (опад): 30–35 копеек за килограмм;

(опад): 30–35 копеек за килограмм; Голубика культивируемая: 10–13 рублей за килограмм;

культивируемая: 10–13 рублей за килограмм; Малина : 7–9,5 рубля за килограмм;

: 7–9,5 рубля за килограмм; Лисички : от 3 до 8 рублей за килограмм.

Скиндер привела и такие данные. За семь месяцев этого года белорусы суммарно получили около 162 миллионов рублей , что составило более 57% от всех закупок.

От магазина до автолавки

По словам представителя Белкоопсоюза, в организации постарались создать максимально доступную для сельского жителя инфраструктуру.

По её словам, заготовку ведут 773 стационарных приёмозаготовительных пункта, более 3 тысяч магазинов в сельской местности, 480 автолавок и около 60 штатных разъездных заготовителей.

В сезон потребкооперация дополнительно привлекает до тысячи внештатных сотрудников.

Что нового?

По сведениям зампреда, одной из тенденций последних лет стал растущий интерес к заготовкам со стороны молодёжи. «Сдатчики молодеют, появляются энтузиасты, которые любят ухаживать за землёй, интересуются новыми культурами и экспериментируют», — рассказала Скиндер.

Это, по её словам, отражается и на ассортименте. Если 15 лет назад белорусский арбуз был «некой изюминкой», то сегодня это уже традиционная культура. Кроме того, Белкоопсоюз активно закупает у населения абрикосы, дыни, различные виды слив и виноград, которые ранее считались нехарактерными для массового выращивания в стране.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 20 августа отчиталось о начале сезона уборки картофеля.

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