Сколько стоит сдать урожай? Белкоопсоюз озвучил свежие закупочные цены
Белкоопсоюз поделился информацией о массовой закупке урожая у населения в этом году. На пресс-конференции зампред правления Оксана Скиндер рассказала о системе заготовок, популярных культурах и ценах на излишки с приусадебных участков.
Скиндер заявила, что закупочные цены — динамичный показатель, который зависит от региона, урожайности, качества и спроса на рынке. Сейчас, по её данным, у физических лиц продукцию закупают по следующим ценам:
- Картофель : от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек за килограмм;
- Огурцы : 2–2,5 рубля за килограмм;
- Томаты : 2–3,5 рубля за килограмм;
- Капуста : 40-70 копеек за килограмм.
- Яблоки товарные (съёмные): 3–3,5 рубля за килограмм;
- Яблоки для переработки (опад): 30–35 копеек за килограмм;
- Голубика культивируемая: 10–13 рублей за килограмм;
- Малина : 7–9,5 рубля за килограмм;
- Лисички : от 3 до 8 рублей за килограмм.
Скиндер привела и такие данные. За семь месяцев этого года белорусы суммарно получили около 162 миллионов рублей , что составило более 57% от всех закупок.
От магазина до автолавки
По словам представителя Белкоопсоюза, в организации постарались создать максимально доступную для сельского жителя инфраструктуру.
По её словам, заготовку ведут 773 стационарных приёмозаготовительных пункта, более 3 тысяч магазинов в сельской местности, 480 автолавок и около 60 штатных разъездных заготовителей.
В сезон потребкооперация дополнительно привлекает до тысячи внештатных сотрудников.
Что нового?
По сведениям зампреда, одной из тенденций последних лет стал растущий интерес к заготовкам со стороны молодёжи. «Сдатчики молодеют, появляются энтузиасты, которые любят ухаживать за землёй, интересуются новыми культурами и экспериментируют», — рассказала Скиндер.
Это, по её словам, отражается и на ассортименте. Если 15 лет назад белорусский арбуз был «некой изюминкой», то сегодня это уже традиционная культура. Кроме того, Белкоопсоюз активно закупает у населения абрикосы, дыни, различные виды слив и виноград, которые ранее считались нехарактерными для массового выращивания в стране.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 20 августа отчиталось о начале сезона уборки картофеля.
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