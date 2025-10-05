📊 Анализ

Опубликовано: 05.10.2025 16:37 , Обновлено: 05.10.2025

Белстат (Национальный статистический комитет Республики Беларусь) опубликовал актуальные данные о численности населения страны. Согласно новому бюллетеню, на 1 января 2025 года в Беларуси проживало свыше 9,109 миллиона человек. При этом городских жителей насчитывается более 7,18 миллиона, а сельских — 1,926 млн человек.

Белорусы устремились на запад страны? Белстат показал население городов Беларуси за год

Для сравнения, на начало предыдущего, 2024 года, общая численность составляла 9 155 978 человек. То есть, за год население страны сократилось почти на 50 тыс человек. Городское население тоже продемонстрировало отрицательную динамику, уменьшившись с 7 198 285 человек, сельское население оставаясь в меньшинстве, показало падение с 1 957 693 человек.

Минск — безоговорочный лидер

Как и прежде, главным демографическим центром Беларуси остаётся столица. По данным на 1 января 2025 года, в Минске зарегистрировано 1 996 730 человек.

«Гомель, Гродно, Витебск…»: рейтинг областных центров

После столицы по числу жителей идут крупные региональные центры. Судя по статистике, их показатели за год изменились незначительно, однако быстрее росли областные центры на западе Беларуси.

Город Население на 01.01.2024 Население на 01.01.2025 Изменение Изменение, % Гомель 501,1 тыс. 501,3 тыс. + 0,2 тыс. +0,04% Гродно 361,1 тыс. 363,9 тыс. + 2,8 тыс. +0,78% Витебск 358,3 тыс. 358,4 тыс. +0,1 тыс. +0,03% Могилев 353,1 тыс. 352,9 тыс. - 0,2 тыс. -0,06% Брест 344,5 тыс. 346,1 тыс. + 1,6 тыс. +0,46%

Таким образом, наибольший прирост среди областных центров продемонстрировал Гродно — почти 0,8%. Впрочем, небольшая убыль населения, согласно статистике, зафиксирована на востоке Беларуси - в Могилеве, снижение составило 0,06%.

Крупнейшие города вне списка лидеров

В список крупнейших городов Республики, естественно, входят не только областные центры. Согласно данным на 2025 год, в эту категорию также попали:

Бобруйск (Могилевская область) – 205,5 тыс. человек;

Барановичи (Брестская область) – 170,8 тыс. человек;

Борисов (Минская область) – 134,7 тыс. человек;

Пинск (Брестская область) – 124 тыс. человек.

В региональном разрезе наибольшая численность населения ожидаемо зафиксирована в белорусской столице. Из областей лидируют Минская и Гомельская, а замыкает региональный рейтинг Могилевская область.

Подводя итоги, можно сказать, что в целом процентные изменения населения в большинстве городов незначительны. А население Беларуси продолжает сокращаться. С момента последней переписи, которая проходила в 2019 году (тогда численность жителей страны составляла 9 413 446 человек), население страны сократилось почти на 300 тыс. человек.

А что у соседей?

Для сравнения, Польша с 2019 по 2024 год потеряла, как минимум, около 640 тысяч жителей. Это снижение составляет приблизительно 1,7% от общей численности населения.

В Литве в 2019 году жило 2 794 184 человек, а не начало 2025 - 2 895 058 человек. Таким образом прирост составил составил 100 874 человека. В процентном выражении это соответствует примерно +3.6% .

Население России с 2019 по 2025 год демонстрировало снижение: с 146,74 млн человек в 2019 году снизившись до примерно 146,03 млн человек на начало 2025 года.