Белорусы устремились на запад страны? Белстат показал население городов Беларуси за год
Белстат (Национальный статистический комитет Республики Беларусь) опубликовал актуальные данные о численности населения страны. Согласно новому бюллетеню, на 1 января 2025 года в Беларуси проживало свыше 9,109 миллиона человек. При этом городских жителей насчитывается более 7,18 миллиона, а сельских — 1,926 млн человек.
Белорусы устремились на запад страны? Белстат показал население городов Беларуси за год
Для сравнения, на начало предыдущего, 2024 года, общая численность составляла 9 155 978 человек. То есть, за год население страны сократилось почти на 50 тыс человек. Городское население тоже продемонстрировало отрицательную динамику, уменьшившись с 7 198 285 человек, сельское население оставаясь в меньшинстве, показало падение с 1 957 693 человек.
Минск — безоговорочный лидер
Как и прежде, главным демографическим центром Беларуси остаётся столица. По данным на 1 января 2025 года, в Минске зарегистрировано 1 996 730 человек.
«Гомель, Гродно, Витебск…»: рейтинг областных центров
После столицы по числу жителей идут крупные региональные центры. Судя по статистике, их показатели за год изменились незначительно, однако быстрее росли областные центры на западе Беларуси.
|Город
|Население на 01.01.2024
|Население на 01.01.2025
|Изменение
|Изменение, %
|Гомель
|501,1 тыс.
|501,3 тыс.
|+ 0,2 тыс.
|+0,04%
|Гродно
|361,1 тыс.
|363,9 тыс.
|+ 2,8 тыс.
|+0,78%
|Витебск
|358,3 тыс.
|358,4 тыс.
|+0,1 тыс.
|+0,03%
|Могилев
|353,1 тыс.
|352,9 тыс.
|- 0,2 тыс.
|-0,06%
|Брест
|344,5 тыс.
|346,1 тыс.
|+ 1,6 тыс.
|+0,46%
Таким образом, наибольший прирост среди областных центров продемонстрировал Гродно — почти 0,8%. Впрочем, небольшая убыль населения, согласно статистике, зафиксирована на востоке Беларуси - в Могилеве, снижение составило 0,06%.
Крупнейшие города вне списка лидеров
В список крупнейших городов Республики, естественно, входят не только областные центры. Согласно данным на 2025 год, в эту категорию также попали:
- Бобруйск (Могилевская область) – 205,5 тыс. человек;
- Барановичи (Брестская область) – 170,8 тыс. человек;
- Борисов (Минская область) – 134,7 тыс. человек;
- Пинск (Брестская область) – 124 тыс. человек.
В региональном разрезе наибольшая численность населения ожидаемо зафиксирована в белорусской столице. Из областей лидируют Минская и Гомельская, а замыкает региональный рейтинг Могилевская область.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом процентные изменения населения в большинстве городов незначительны. А население Беларуси продолжает сокращаться. С момента последней переписи, которая проходила в 2019 году (тогда численность жителей страны составляла 9 413 446 человек), население страны сократилось почти на 300 тыс. человек.
А что у соседей?
Для сравнения, Польша с 2019 по 2024 год потеряла, как минимум, около 640 тысяч жителей. Это снижение составляет приблизительно 1,7% от общей численности населения.
В Литве в 2019 году жило 2 794 184 человек, а не начало 2025 - 2 895 058 человек. Таким образом прирост составил составил 100 874 человека. В процентном выражении это соответствует примерно +3.6% .
Население России с 2019 по 2025 год демонстрировало снижение: с 146,74 млн человек в 2019 году снизившись до примерно 146,03 млн человек на начало 2025 года.