Сколько раз белорусы могут получить кредитную историю бесплатно? Нацбанк рассказал о нововведениях

Опубликовано: 25.11.2024 14:45 , Обновлено: 25.11.2024

Национальный банк Беларуси сообщил, что с 5 января 2025 года изменится порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчётов. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка №310, которое приняли для реализации изменений в закон «О кредитных историях».

В частности, Нацбанк увеличил количество раз, когда белорусы могут бесплатно получить кредитный отчёт. Если раньше такое право давалось раз в год, то теперь два. Однако речь идёт об электронной версии, поскольку отчёт на бумаге по-прежнему выдадут на безвозмездной основе только единожды, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 5 января расширится перечень источников для формирования кредитной истории. В их число будут входить юридические лица, реализующие товары на условиях отсрочек и рассрочек. Речь идёт, например, о крупных онлайн-магазинах и мобильных операторах. То есть в такую историю включат информацию об отсрочках и рассрочках, которые брал тот или иной белорус.

Что такое кредитная история?

Закон №441-З “О кредитных историях” приняли в Беларуси 16 лет назад. Он регулирует вопросы, связанные с кредитными историями жителей Республики, которые в специальном регистре собирает Нацбанк. В них включают сведения о том, когда и в каком банке, микрофинансовой организации (МФО) или лизинговой фирме человек брал деньги.

Помимо этого, в кредитные истории вносят сведения о том, как белорусы отдавали кредиты и овердрафты, расплачивались по договорам лизинга, факторинга, залога, гарантии и поручительства (своевременно или с просрочками). Именно эта информация учитывается при составлении кредитного рейтинга, который присваивается каждому белорусу.

[info_b]Если у человека высокий рейтинг, банки с удовольствием дадут ему новый кредит. Если низкий – откажут. Особенно в том случае, если у гражданина есть длительные и крупные по деньгам просрочки по кредитам.[/info_b]

Как получить кредитную историю?

В электронном виде кредитный отчёт можно получить на сайте кредитного регистра creditregister.by. Для этого сперва нужно зарегистрироваться в Межбанковской системе идентификации, то есть здесь.

Напомним, на сегодняшний день такой отчёт выдадут один раз в течение календарного года на бесплатной основе и неограниченное количество раз — на платной. В случае, когда вы хотите сделать это за деньги, до подачи заявления нужно заключить с Нацбанком договор оказания информационных услуг и представить чек об оплате.

В виде документа на бумажном носителе кредитный отчёт (извещение об отсутствии кредитной истории) человек может получить лично, если обратится в Национальный банк по адресу: Минск, улица Толстого, 6. При себе обязательно иметь паспорт.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси рассказал, как в скором времени изменится порядок оценки кредитоспособности и платёжеспособности белорусов. Критерии оценки решили унифицировать для всех финансовых организаций — банков, лизинговых и микрофинансовых организаций.

Нацбанк изменил порядок оценки кредитоспособности и платежеспособности белорусов