Сколько бензина могут купить на зарплату белорусы, поляки, литовцы и россияне? Эксперты опубликовали рейтинг

Опубликовано: 29.07.2025 12:25 , Обновлено: 29.07.2025

Эксперты российского Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" обновили рейтинг стран по доступности бензина. Они подсчитали, сколько топлива могли приобрести жители разных европейских стран на свою среднестатистическую зарплату. Журналисты Telegraf.news посмотрели, на каком месте рейтинга оказалась Беларусь и как её показатель доступности бензина отличается от соседних России, Польши, Литвы и Латвии.

Сколько бензина может купить среднестатистический белорус?

Данный рейтинг российские специалисты пересчитывают раз в полгода. Если на начало 2025 года Беларусь по доступности автомобильного топлива была на 22-м месте из 32, то к середине года опустилась на две позиции - на 24 месте, оказавшись ровно там же, где она была год назад.

При этом общий объём бензина, который среднестатистический белорус может купить на свою зарплату в середине 2025 года за полгода даже подрос - с 832,4 литра до 887,5 литра , хотя цена на бензин и дизель за это время не стояла на месте. С начала года она автомобильное топливо подорожало на 6,6%. Это означает, что показатель средней зарплаты в Беларуси растёт быстрее, чем дорожает бензин.

А что у соседей?

Россия который год подряд уверенно занимает 15-ю строчку рейтинга, хотя общий объём автомобильного топлива, которое может позволить себе среднестатистический россиянин на свою зарплат, как и в Беларуси, продолжает расти. За полгода эта цифра увеличилась на 117,8 литра - до 1360,2 литра. Стоимость бензина за это время в России подросла на 2,7%, дизеля - на 2%.

Сохранила свою позицию в рейтинге и Польша - 20-е место с показателем 1016,3 литра (на 124 литра больше, чем полгода назад). А вот Литве удалось даже улучшить свой показатель: если в начале 2025-го она занимала 24-ю строчку с показателем в 824,6 литра, то сейчас оказалась на 23-й с показателем в 929 литра.

Удушила свою позицию в рейтинге соседняя Латвия : полгода назад она была на 27-й строчке с показателем 696,1 литра, а теперь опустилась на 30-ю строчку, хоть общий объём топлива, который можно купить на зарплату среднестатистического латыша и вырос - до 762,1 литра.

При этом в отличие от России и Беларуси, в Польше, Литве и Латвии в последние полгода цены на автомобильное топливо последовательно снижались:

в Польше бензин подешевел на 1,9%, дизель - на 2,9%;

в Литве бензин подешевел на 3%, дизель - на 4,6%;

в Латвии бензин подешевел на 1,7%, дизель - на 3,6.

Что в остальной Европе?

Лидером рейтинга оказался Люксембург. Там на среднюю зарплату можно купить 2875,3 литра бензина. По уровню цен на топливо страна занимает 10 из 32 строчек рейтинга, а зарплаты в этой стране одни из самых больших. Второе место заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. В числе лидеров рейтинга также оказались Великобритания, Норвегия, Австрия, Ирландия, Швеция и Нидерланды, жители которых могут купить на среднемесячную зарплату больше 2 тысячи литров бензина.

А вот в абсолютных ценах, если не привязываться к средней зарплате, самый дешёвый бензин по состоянию на первую половину 2025 года оказался в Казахстане. На второй строчке Россия, а замыкает тройку Беларусь.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной цены на автомобильное топливо планомерно подняли на 16 копеек, растянув повышение на 8 недель. Такое решение госконцерн «Белнефтехим» объяснил «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.

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