Медианная зарплата белорусов подросла на 16% за год. А в долларах?

📊 Анализ

Опубликовано: 16.01.2026 14:09 , Обновлено: 16.01.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 16 января опубликовал свежие данные по медианной зарплате белорусов. Именно этот экономический показатель, а не показатель средней начисленной зп, считают более точным индикатором, отражающим реальные доходы рабочих. Посчитали, как он изменился за год и какова будет картина, если перевести зарплаты белорусов в долларовый эквивалент.

Показатель медианной зарплаты Белстат выводит два раза в год, сравнивая зарплаты белорусов в среднем по стране и в разрезе по видам экономической деятельности за ноябрь и май. При его расчёте общую шкалу зарплат условно делят пополам, так что на деле медианная зарплата показывает, что ровно половина работников страны зарабатывает больше этой суммы, а другая половина — меньше.

В ноябре 2025 года такой точкой водораздела, согласно официальной статистике, стала сумма в 2081,7 рубля . Это на 16% больше, чем в ноябре 2024 года. Тогда медианная зарплата белорусов составляла 1792,2 рубля. Данные Белстата говорят о том, что темпы роста медианной зарплаты из года в год (относительно года предыдущего) замедляются:

в 2025 году +16%,

в 2024 году +19,5%,

в 2023 году +20,1%.

А вот если сравнивать долларовый эквивалент медианной зарплаты белорусов, то получится прямо противоположная картина. Выходит, что темпы роста зарплаты в долларах, наоборот, ускорились, что напрямую связано с тенденциями на валютном рынке страны.

Так, 1 ноября 2024 года курс доллара в Беларуси составлял 3,3162 рубля, то есть эквивалент медианной зарплаты белорусов на то время составлял 540 долларов. По сравнению с 1 ноября 2023 года прирост медианной зарплаты в долларовом эквиваленте составлял всего 13,9%. 1 ноября 2025 года официальный курс доллара в Беларуси оказался куда ниже - 2,9772 рубля. Соответственно, долларовый эквивалент подрос ещё и за счёт разницы в курсах валют - до 699 долларов . То есть за год белорусы получили прибавку почти в 30% - в 159 долларов.

Где самые высокие и самые низкие медианные зарплаты?

Что касается самых высоких и самых низких медианных зарплат, за год в лидеры выбилась сфера воздушного транспорта , которая год назад была на втором месте рейтинга профессий с самой высокой медианной зарплатой. В ноябре 2025 года серединкой в этой сфере стала сумма в 4 582,8 рубля (было 3 677,7 рубля, то есть рост составил почти четверть)

На второе место опустилась горнодобывающая промышленность, причём не только за счёт существенного рывка аэроотрасли, но и за счёт снижения собственного показателя - в ноябре 2025 года показатель составил 4 287,7 рубля, тогда как годом ранее было 4 351,8 рубля.

На третьем месте уверенно держатся белорусские айтишники. В ноябре 2025 года в сфере информации и связь зарабатывали в среднем 3 889,8 рубля (годом ранее было чуть меньше - 3 472,3 рубля).

А вот топ-4 с конца списка который год остаётся практически неизменным. Хотя их зарплаты и подросли, в ноябре 2025 года самыми низкооплачиваемыми сферами деятельности в Беларуси оставались следующие:

творчество, спорт, развлечения и отдых — 1418,4 рубля (год назад было 1 162,8 рубля),

почтовая и курьерская деятельность — 1 491,3 рубля (было 1 250,9 рубля),

прочие виды услуг - 1498,3 рубля (было 1 278,3 рубля),

образование - 1543,4 рубля (было 1 310,6 рубля).

Напомним, Евразийский банк развития (ЕАБР) в своём еженедельном отчёте заявил, что ожидает рост зарплат в Беларуси, несмотря на падение в ноябре средней зарплаты на 50 рублей, по данным Белстата.

ЕАБР предсказал белорусам рост зарплат