Скидки до 47%. Кондитерские фабрики Беларуси объявили акции на весь август

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Опубликовано: 09.08.2025 11:09 , Обновлено: 09.08.2025

Крупнейшие белорусские кондитерские фабрики опубликовали свои акционные предложения августа. Скидки у разных производителей на разную продукцию варьируются от 15 до 47%. Посмотрели, где до конца месяца можно выгодно закупиться конфетами, шоколадом и печеньем.

“Сладкие” скидки весь август пообещали своим клиентам три белорусских производителя кондитерки - “Слодыч”, “Коммунарка” и “Спартак”. Воспользоваться акционными предложениями покупатели смогут в фирменных магазинах фабрик.

Так, “Слодыч” с 1 по 31 августа объявил скидки в 15-20% на некоторые виды вафель и печенья (к примеру, упаковку “Чайного” в фирменном магазине можно сегодня взять за 3,13 рубля вместо прежних 3,69 рубля, а “Капитошку Люкс” - за 5,68 вместо 6,69 рубля), шоколадных конфет (к примеру, цену на “Ромашку” снизили до 12,35 рубля с 14,53 рубля), а также леденцов (до 3,6 рубля с 4,24 рубля).

Скидки у “Спартака” на август достигают 24% и распространяются также на ряд популярных конфет (как развесных, так порционных, а также в наборах), а также печенья. К примеру, набор конфет COLLECTION CRYSTAL до 30 августа можно взять на 22% дешевле - за 7,6 рубля вместо обычной цены в 9,77 рубля.

На фабрике предупредили, что количество акционного товара, который выставлен на продажу по сниженной цене, ограничено, поэтому желающим выгодно приобрести сладкую продукцию, есть смысл поторопиться.

А вот авустовские скидки “Коммунарки” продлятся до 2 сентября и в этот раз оказались самыми выгодными: по отдельным позициям конфет скидки будут достигать 47% .

Именно с такой выгодой в ближайшие дни в фирменных магазинах фабрики можно купить недавнюю новинку компании - порционные суфлешные конфеты со вкусом клубника-йогурт. Если до акции цена на конфету весом 40 г составляла 1,49 рубля, то сейчас её можно купить всего за 0,79 рубля.

Те же 47% можно сэкономить при покупке молочной помадки “Любимая Алёнка”, цену на которую снизили до 9,99 рубля.









Многие белорусы уверены: если в магазине объявили акцию, значит, одно из двух — либо у конфет истёк срок годности, либо их никто не покупает. Чтобы расставить все точки над i, Telegraf.news обратился к начальнику управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анне Козырь. Специалист рассказала, что из этого – миф, а что действительно правда.

Просроченные или непопулярные? На «Коммунарке» развеяли миф о том, на какие конфеты объявляют скидки