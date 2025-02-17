«Скажите, кто мешает - голова слетит с любого» - Лукашенко пообещал «жестоко поддерживать» этих бизнесменов

Опубликовано: 17.02.2025 14:21 , Обновлено: 17.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля на встрече с представителями частных предприятий, работающих в стране, пообещал "жестоко поддерживать" тех представителей частного бизнеса, кто "честно работает" на благо Беларуси.

Глава государства пообещал равные условия для всех представителей бизнес-сообщества, независимо от формы собственности, “кто честно работает на государство, на народ, по закону и уплачивает налоги”, передало госагентство БЕЛТА.

“Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите”, - заявил Лукашенко. При этом он выставил предпринимателям единственное условие: “Сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло”.

Лукашенко заверил, что при соблюдении этого условия “никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет”. Он подчеркнул, что государственный интерес должен оставаться прежде всего, поскольку, по его мнению, Беларусь сейчас оказалась в такой ситуации, что может “выжить, только честно мобилизовавшись”.

В качестве показательного примера предприятий, которые, по его словам, белорусские власти готовы поддерживать, Лукашенко назвал российский маркетплейс Wildberries. Президент рассказал, что получил письмо от правительства, касающееся расширения деятельности маркетплейса в стране. Он пояснил, что не против расширения этого бизнеса, если он поможет заполнить белорусский рынок в первую очередь товарами отечественного производства и не приведёт к монополии и закрытию магазинов шаговой доступности.

“Любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой же встрече президент потребовал поставить в равные условия предприятия частной и государственной формы собственности, а также призвал чиновников уделить особое внимание «декриминализации экономических рисков».

«Никаких барьеров из-за нескольких жуликов» — Лукашенко потребовал поставить частные и госпредприятия в равные условия