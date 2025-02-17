«Никаких барьеров из-за нескольких жуликов» - Лукашенко потребовал поставить частные и госпредприятия в равные условия

Опубликовано: 17.02.2025 12:24 , Обновлено: 17.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля провёл встречу с представителями частных белорусских предприятий и потребовал поставить в равные условия предприятия частной и государственной формы собственности.

Открывая совещание, Лукашенко обратил внимание чиновников в правительстве и собственной Администрации на то, что, по его мнению, “негосударственных предприятий” в Беларуси нет вовсе.

“У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства потребовал и от бизнеса, и от чиновников “исходить исключительно из интересов экономики”. По его словам, власти не меньше самих предпринимателей заинтересованы в том, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия “работали на общее благо людей и страны”.

“Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия”, - подчеркнул Лукашенко.

Особое внимание, по его мнению, в ближайшее время необходимо уделить “декриминализации экономических рисков”. Президент отметил, что среди предпринимателей, как в любой другой сфере, порой попадаются “недобросовестные дельцы”, а отдельные случаи “бросают тень недоверия” на всё бизнес-сообщество.

“Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл”, - пообещал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в 2023 году в Беларуси разрабатывали концепцию налоговой амнистии для бизнеса, чтобы “дать толчок, чтобы лица могли дополнительно вовлечь средства в экономический оборот”. Однако, дальше обсуждений тогда дело так и не дошло.

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