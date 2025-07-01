Опубликовано: 01.07.2025 18:57 , Обновлено: 01.07.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), начав своё обращение с фразы «шутки в сторону», пригрозило белорусским магазинам более суровыми мерами за продажу просрочки, несоблюдение ассортимента и завышение цен. Теперь, как утверждают в ведомстве, за такие нарушения торговые объекты будут закрывать по «более жёстким критериям».

В МАРТ посетовали на «формальный подход» со стороны торговых сетей. По версии ведомства, после выявления нарушения магазин для вида всё исправляет, а потом «зачастую продолжает дальше нарушать».

В качестве доказательства министерство привело свою статистику за первое полугодие. Согласно ей, они направили более 1,1 тыс. «рекомендаций» по устранению нарушений и выдали около 230 предписаний о запрете реализации продукции (в том числе просроченной). К ответственности, по данным ведомства, привлекли более 350 виновных лиц.

МАРТ проверил торговую сеть «Светофор» – нарушения везде

В МАРТ объявили, что 1 июля был подписан приказ о введении «более жёстких критериев» для приостановки работы магазинов. По их словам, это сделано, чтобы «повысить ответственность» бизнеса перед покупателями.

Какие именно новые показатели будут применяться, в ведомстве пока не раскрыли.

Новость Телеграф

Своё предупреждение МАРТ завершил интригующим анонсом: «А скоро запустим „Народный контроль!“. Не переключайтесь…».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли заглянули в один из магазинов торговой сети «Копеечка» на Витебщине, где нашли неправильную картошку, а еще «аппетитную» редиску и колбасы.

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