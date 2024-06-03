Штраф в 15% от суммы. В МНС напомнили белорусам, какой налог нужно уплатить до 3 июня

Опубликовано: 03.06.2024 14:32 , Обновлено: 03.06.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси напомнили, что 3 июня — последний день уплаты подоходного налога за 2023 год для физических лиц. Если этого не сделать, человеку может грозить административная ответственность.

Предоставить налоговую декларацию и, соответственно, заплатить подоходный налог за 2023 год нужно было тем, кто:

получал доходы из-за границы или за границей;

получил в подарок больше 9338 рублей (не считая доходов от близких родственников);

продал два и больше автомобилей;

продал недвижимость (декларацию надо подать тем, кто в течение пяти лет продал больше одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места и земельного участка).

В МНС также напомнили о штрафных санкциях. Если физлицо вовремя не заплатило подоходный налог, или в случае, когда сумма превысила 1 БВ (40 белорусских рублей), за это выпишут штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога.

В ведомстве также напомнили, где и как это можно сделать:

наличными — в банках или отделениях почты;

через ЕРИП в инфокиосках;

через Интернет-банкинг или мобильные приложения банков;

через личный кабинет плательщика (услуга доступна клиентам “Беларусбанка"", Белгазпромбанка”, “Альфа-Банка”, “Белинвестбанка”, “Приорбанка”, “Технобанка” и “Белагропромбанка”).

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