В МНС рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость

Опубликовано: 01.08.2024 21:36 , Обновлено: 02.08.2024

В Министерстве по налогам и сборам рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость. По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, плательщикам не нужно подавать никакую информацию об этом — налоговые органы сами собирают данные. Наоборот, обратиться в ведомство нужно в том случае, если вы входите в категорию льготников, но по каким-то причинам вам их не предоставили.

Так, в Министерстве по налогам и сборам напомнили, что с 2022 года отменили льготу в отношении одной квартиры. Однако её решили сохранить для социально уязвимых категорий населения, к которым относятся:

пенсионеры либо те, кто имеет право на раннюю пенсию;

инвалиды I и II группы;

несовершеннолетние дети;

военнослужащие срочной и альтернативной службы.

“Эти категории освобождаются от налога в отношении одной квартиры, а также одного жилого дома. Поэтому, если, например, у пенсионера в собственности имеется одна квартира и один жилой дом, он не платит налог на недвижимость ни по одному, ни по второму объекту. Только если у пенсионера будет, например, две квартиры, два дома, то он уплачивает налог только за вторую квартиру или за второй дом”, — отметил Андрей Ковалевский.

Кроме того, полностью от налогов на любое количество квартир и домов освобождены члены многодетных семей (у них должно быть как минимум трое детей до 18 лет). Также в ведомстве подчеркнули, что все вышеперечисленные льготники имеют право не платить налог в отношении любого количества садовых домиков, дач, гаражей и машино-мест, которые им принадлежат.

Ранее Telegraf.news писал, что в МНС назвали точную дату, когда белорусы смогут начать вносить единый имущественный платёж. Оплату за прошлый год необходимо внести до 15 ноября 2024 года, но пока сделать это в удобном формате через личный кабинет физического лица или систему ЕРИП у белорусов возможности нет. Из-за технических задержек в ведомстве принесли белорусам “извинения за доставленные неудобства” и объяснили, когда всё заработает.

МНС извинилось перед белорусами. Что произошло?