Шоколад для красоты «с коллагеном»? Гомельская фабрика уменьшила на него цену вдвое. А что у конкурента?

Опубликовано: 21.04.2025 17:02 , Обновлено: 21.04.2025

Кондитерские гиганты решили порадовать белорусов очередными скидками. Так, фабрика «Спартак» предложила горький шоколад с коллагеном по уменьшенной на 50% цене, а «Коммунарка» уценила с десяток товаров, среди которых журналисты Telegraf.news выделили два вида подарочных наборов. Разобрались, что почём.

Фабрика «Спартак» решила свой горький шоколад без сахара с добавлением коллагена, позиционируя его как «идеальное сочетание пользы и наслаждения» и обещая «поддержку красоты изнутри».

[info_b]Коллаген — это белок, который является основным строительным материалом для кожи, суставов, костей и других соединительных тканей в нашем организме. Его часто связывают с поддержанием упругости кожи, здоровьем волос и ногтей.[/info_b]

В фирменных магазинах эту плитку сейчас отдают за 3,40 рубля при обычной цене в 6,80. Насколько эффективен коллаген в шоколаде для «красоты изнутри», вопрос, конечно, открытый, но тем не менее.

А вот у «Коммунарки» апрельские скидки подходят к концу, поэтому тем, кто хотел бы приобрести подарочный набор в виде огромной конфеты стоит поспешить. Его цена пока ещё упала с 24,98 рубля до 14,99 рубля .

Так же в фирменных магазинах можно отыскать набор «Конфеты с секретом». Здесь скидка ещё внушительнее — с 27,85 руб. до тех же 14,99 руб . Экономия превысила 46%. Что за «секрет» в этих конфетах, мы, конечно же, не расскажем.

Стоит отметить, что это лишь несколько примеров действующих акций. Полный перечень скидок и специальных предложений от кондитерских фабрик лучше уточнять непосредственно в их фирменных магазинах или на официальных сайтах.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «Коммунарка» выпустила собственные яйца с сюрпризом. Чем отличается от «киндеров?»

«Коммунарка» выпустила яйца с сюрпризом. Что внутри и сколько стоят?