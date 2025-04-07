«Коммунарка» выпустила яйца с сюрпризом. Что внутри и сколько стоят?

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Опубликовано: 07.04.2025 08:42 , Обновлено: 07.04.2025

Белорусская кондитерская фабрика "Коммунарка" на днях выпустила собственные яйца с сюрпризом. Многие сравнили их с популярными западными киндер-сюрпризами, но на деле схожесть ограничивается лишь концепцией.

В отличие от традиционного киндера яйцо от белорусской “Коммунарки” огромное и шоколадом снаружи оно не покрыто. Сладости в белорусской версии киндер-сюрприза спрятаны внутри. Причём вес сладкого сюрприза соответствует размер - 215 грамм нетто, указано на этикетке.

Кстати, сам производитель преподнёс новинку в своих соцсетях как подарок к светлому празднику Пасхи, который белорусы будут отмечать в этом году 20 апреля, а не как замену импортным киндерам.

Белорусские блогеры уже успели найти новинку в одном из фирменных магазинов кондитерской компании в Минске и продемонстрировали, что спрятано внутри пластикового яйца. Оказалось, что внутри (вполне ожидаемо) яйца производитель положил три вида конфет собственного производства и брелок-антистресс в виде популярной сейчас у белорусских детей кошачьей лапки.

Что же до цены новинки, то в фирменном магазине можно купить такое яйцо по 19,99 рубля (в пересчёте на килограмм - 92,98 рубля), а вот в других магазинах, судя по комментариям пользователей соцсетей, цена несколько выше и доходит до 25 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте кондитерская фабрика “Коммунарка” также выпустила в продажу долгожданные “дубайские” конфеты, которые анонсировали ещё в начале года.

«Коммунарка» выпустила обещанные «дубайские» конфеты. Белорусы поспорили в соцсетях о цене