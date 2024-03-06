Сервис "Оплати" создал версию для детей от 5 лет. Как родителям отслеживать платежи?

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Опубликовано: 06.03.2024 15:16 , Обновлено: 06.03.2024

В Беларуси появилось новое приложение "Оплати. Детский", которое предоставило возможность несовершеннолетним самостоятельно платить за те или иные услуги. Воспользоваться им смогут дети от пяти лет и старше. Об основных функциях и возможностях для родителей рассказали на официальном сайте сервиса.

Так, например, при каждой оплате ребёнка родителю будет приходить уведомление. Мама или папа смогут просмотреть баланс, пополнить его, настроить лимит денежных средств или снять наличные в банкомате.

Помимо этого, родители имеют право добавлять карты лояльности, контролировать платежи и даже “отложить ребёнку на мечту” в своём онлайн-кошельке, как заявили разработчики.

Таким образом, дети получат возможность самостоятельно совершать платежи в магазинах-партнёрах “Оплати” и любых вендинговых аппаратах. Для этого нужно показать свой QR-код для оплаты на кассе или самостоятельно отсканировать QR через приложение “Оплати. Детский”.

Ранее Телеграф писал, что у белорусов появилась возможность оплачивать билеты на рейсы национального авиаперевозчика “Белавиа” по-новому — компания стала партнером платежного сервиса “Оплати”.

«Белавиа» ввела новый способ оплаты билетов