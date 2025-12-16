Семи миллионам белорусов рекомендовали запастись наличкой на несколько дней

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Опубликовано: 16.12.2025 14:12 , Обновлено: 16.12.2025

Два крупнейших банка Беларуси, обслуживающих более 7 миллиона клиентов, объявили о серии технологических работ, которые могут привести к перебоям в обслуживании в некоторые дни декабря.

О чем новость:

Беларусбанк предупредил о масштабных перерывах в работе с 22 по 29 декабря, затрагивающих многие сервисы.

Белинвестбанк проводит технологические работы ещё и 19 декабря, которые могут вызвать дневные сбои в обслуживании карт.

Оба банка обслуживают в общей сложности 7,6 миллиона клиентов в Беларуси.

Оба госбанка, Беларусбанк и Белинвестбанк, рекомендовали гражданам иметь при себе наличные деньги в предновогодний период, чтобы не столкнуться с проблемами в оплате.

Беларусбанк, крупнейший в стране с 6 миллионами клиентов, объявил о самых масштабных ограничениях. С 22 по 29 декабря банк проведет обновление программного обеспечения, которое затронет практически все операции.

С 24 декабря будут приостановлены переводы, оплату через систему ЕРИП, а также оформление новых кредитов.

Наиболее серьезные перебои в работе платежных карт, включая невозможность оплаты в магазинах и снятия наличных, прогнозируются 27 и 28 декабря с 01:00 до 10:00. Банк рекомендовал в это время использовать наличные деньги.

“Обращаем внимание, что в период проведения технологических работ, кроме 27 (01:00-10:00) и 28 декабря (01:00-10:00), будут доступны основные операции по платежным карточкам… Но на всякий случай запаситесь и наличными”, - говорится в сообщении банка.

Подробное расписание со всеми ограничениями Беларусбанк опубликовал [link href="https://belarusbank.by/ru/33139/press/43832/43848" target="_blank" rel="nofollow noopener"] тут [/link].

В свою очередь, Белинвестбанк (1,6 млн клиентов) проведет технологические работы 19 декабря, в ходе которых возможны «краткосрочные перерывы» в работе карт, мобильного и интернет-банкинга в дневное время — с 08:00 до 23:59.

Ранее, в понедельник, 15 декабря, некоторые белорусы столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться банковской картой. Кому-то не удалось снять деньги в банкомате, у кого-то нее прошла оплата по карте в магазине, кто-то “не видит” денег на карте в фирменном приложении. В банке объяснили (снова), с чем связаны проблемы.

Белорусы пожаловались, что банкоматы не отдают деньги. Но их предупреждали