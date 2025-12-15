Белорусы пожаловались, что банкоматы не отдают деньги. Но их предупреждали

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Опубликовано: 15.12.2025 15:35 , Обновлено: 15.12.2025

В понедельник, 15 декабря, некоторые белорусы столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться банковской картой. Кому-то не удалось снять деньги в банкомате, у кого-то нее прошла оплата по карте в магазине, кто-то "не видит" денег на карте в фирменном приложении. В банке объяснили (снова), с чем связаны проблемы.

Проблемы возникли у клиентов Белинвестбанка - одного из системообразующих банков Беларуси с обширной клиентурой. Так, читатели портала Office Life поделились фото не работающих банкоматов - клиентов там встречает информационное сообщение “Отсутствует связь с банком”, а любые попытки воспользоваться устройством остаются безуспешными.

Читатели портала Onliner, в свою очередь, пожаловались на то, что не могут пополнить картой банка счет в сервисе “Оплати”.

“Приложение то выдает ошибку неизвестную, то пишет, что нет интернет-соединения, то — что нет денег на карте (хотя они есть). Оплата через ЕРИП тоже “висит"", - обрисовал проблему один из них.

Ещё одна клиентка банка пожаловалась в TikTok на некорректное отображение баланса по карте. Деньги, по её словам, попросту “пропали”. В техподдержке банка девушку успокоили тем, что проблема - сугубо техническая и на самом деле деньги со счёта никуда не делись.

Кстати, о самих технологических работах Белинвестбанк своих клиентов предупредил заранее - ещё в выходные на сайте и в официальном Telegram-канале финансового учреждения появилось информационное сообщение с пометкой “Важно!” В понедельник банк продублировал информацию, очевидно, отвечая тем самым на запрос клиентов, для которых плановые техработы всё равно оказались неожиданностью.

В банке напомнили, что техработы намечены на два дня - понедельник, 15 декабря, и пятницу, 19 декабря . В эти даты в течение всего рабочего дня - с 08:00 до 23:59 - могут наблюдаться перерывы в работе:

PWA Belinvest,

мобильного банкинга,

интернет-банкинга для физических и юридических лиц,

карты могут не работать в магазинах и при оплате услуг,

в пунктах выдачи наличных,

в устройствах самообслуживания и банкоматах.

В банке заверили, что проблемы будут “краткосрочными”, но клиентам наверняка на эти дни лучше запастись наличными деньгами.

Такую же рекомендацию можно дать и клиентам другого белорусского банка - “Беларусбанк”. Тот запланировал масштабные технологические работы сразу на неделю - с 22 по 29 декабря. На этот период “Беларусбанк” введёт масштабные ограничения в обслуживании, включая временное прекращение выпуска карт, приостановку операций по счетам и кредитованию. Наиболее серьезные перебои в работе платежных карт намечены на 27 и 28 декабря .

«Беларусбанк» объявил о серьезных перерывах в работе карт. Когда лучше иметь наличные?