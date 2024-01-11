"Семейный капитал" в Беларуси вырос на 5,1%

Опубликовано: 11.01.2024 08:58 , Обновлено: 11.01.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 января 2024 года размер «семейного капитала» вырос на 5,1%, или на 1530 рублей.

Теперь он составляет 31 480 рублей. Ранее его выплачивали в размере 25 950 рублей.

[info_b]Напомним, «Семейный капитал» (его еще называют «материнский капитал») должны назначать семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.[/info_b]

Как подчеркнули в министерстве, в новом размере “семейный капитал” будут назначать семьям с 1 января по 31 декабря 2024 г. А вот при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2023 г. семейный капитал назначат в размере 29 950 рублей.

Кстати, «Семейный капитал» ввели в Беларуси с 2015 года Указом № 572 от 9 декабря 2014 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей». Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2019 года, однако позднее, в сентябре 2019, она была продлена до 31 декабря 2024 года Указом №345 «О семейном капитале».

В Минтруда рассказали, кому из белорусов дадут дополнительные нерабочие дни с 2024 года