«Семейный капитал» в Беларуси вырос на 15,2%

Опубликовано: 13.01.2023 12:40 , Обновлено: 13.01.2023

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 января 2023 года размер «семейного капитала» вырос на 15,2%.

Теперь он составляет 29 950 белорусских рублей. Ранее его выплачивали в размере 25 995 рублей.

«Семейный капитал» (его еще называют «материнский капитал») должны назначать семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.

При этом раннее министр финансов Юрий Селиверстов обещал, что «Семейный капитал» в 2023 году вырастет до 30 336 рублей, то есть на 16,7% по сравнению с той (25 995 руб.), что выдавали с 1 января 2022 года.