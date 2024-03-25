"Сбербанк" ввёл новые тарифы на обслуживание карточек белорусов

Опубликовано: 25.03.2024 09:49 , Обновлено: 25.03.2024

На сайте белорусского филиала "Сбербанка" сообщили, что с 1 апреля и 1 мая 2024 должны измениться тарифы на оформление и обслуживание банковских карт.

Ожидается, например, что с 1 апреля изменится стоимость обслуживания действующих карт рассрочки КартаFUN:

бесплатно, если ежемесячный оборот составил от 500 BYN (не включены операции в СберБанк Онлайн, а также с использованием устройств самообслуживания банка, касается транзакций, отражённых по счёту в текущем периоде);

если ежемесячный оборот составил от 500 BYN (не включены операции в СберБанк Онлайн, а также с использованием устройств самообслуживания банка, касается транзакций, отражённых по счёту в текущем периоде); бесплатно, если вы не пользуетесь картой;

если вы не пользуетесь картой; 3,99 белорусских рублей — в остальных случаях.

С полным списком нововведений можно ознакомиться здесь.

Ранее Телеграф писал, что белорусский “Альфа-Банк” объявил о введении комиссии за хранение на счетах большого объёма иностранной валюты. Те, у кого на текущих счетах в долларах и евро хранится более 160 тыс. рублей в эквиваленте, с 1 февраля должны будут ежемесячно платить банку от 500 до 3000 рублей (0,1% от суммы среднедневного остатка).

От 500 рублей — «Альфа-Банк» решил ввести для белорусов комиссию за хранение на счетах долларов и евро