СберБанк напомнил о прекращении действия "Моцнай карткі"

Опубликовано: 26.10.2023 14:05 , Обновлено: 26.10.2023

"СберБанк" (Беларусь) 26 октября напомнил клиентам, что воспользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Моцная картка» возможно только до 30 ноября 2023.

А уже с 1 декабря 2023 программа лояльности будет недоступна. Впрочем, речь идёт только о клиентах “СберБанка”. Саму программу скидок и бонусов поддерживаю другие банки.

В программу «Моцная картка» на данный момент входят 16 банков-участников, выпускающих дебетовые и кредитные карты. Условия выдачи и обслуживания карточек определяются банками самостоятельно.

А вот в “СберБанке” предложили клиентам перейти на другие программы лояльности, что можно сделать в приложении банка.

Ранее Телеграф сообщил, что ряд белорусских банков на днях представил своим клиентам выгодные предложения по кредитам, в том числе, со сниженными процентными ставками, а “МТБанк” предупредил о полном прекращении работы своего приложения для бесконтактных платежей. Посмотрели, что ещё изменилось в этой сфере к концу октября.

Белорусские банки предложили новые кредиты и снизили проценты. Что ещё поменялось?