«Сбер Банк» решил закрыть некоторые счета белорусов. А деньги вернут?

Опубликовано: 09.04.2024 11:52 , Обновлено: 09.04.2024

Белорусский «Сбер Банк» во вторник, 9 апреля, предупредил своих клиентов о скором закрытии текущих (расчетных) счетов некоторых физических лиц. В финансовом учреждении пояснили, как белорусам можно вернуть остаток средств с принудительно закрытого счёта, а в каких случаях деньги зачислят в доход самого банка.

Автоматическое закрытие счетов, без дополнительного уведомления клиента, коснётся тех расчетных счетов (в том числе благотворительных, а также тех, к которым привязана банковская платежная карточка), по которым в течение одного года отсутствуют какие-либо банковские операции, за исключением зачисления процентов. Такое право финансового учреждения прописано в статье 206 Банковского кодекса Республики Беларусь.

Согласно официальному уведомлению, которое опубликовали на корпоративном сайте “Сбер Банка”, обслуживание таких счетов прекратится через шесть месяцев, то есть 9 октября 2024 года , а в случае, если к счёту привязана платежная карта, её заблокируют через шесть месяцев после истечения её срока действия.

В “Сбер Банке” пояснили, что если в течение этих шести месяцев клиент “не возобновит движение денежных средств по неактивному счету”, то банк “прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его”. При этом неиспользованный остаток денежных средств пообещали перечислить на отдельный счет без начисления процентов . Если же бывший владелец счёта не востребует свои деньги, то “по истечении срока, установленного законодательством”, их “зачислят в доход банка”.

При этом в “Сбер Банке” подчеркнули, что они “обязуются возвратить по требованию владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия”.

Кроме того, “Сбер Банк” сообщил о введении специального тарифа на обслуживание отдельных расчетных счетов, по которым “отсутствует движение денежных средств”. Это коснётся счетов, открытых с 20 мая 2020 года, и счетов, доступ к которым осуществлялся по банковской карте, открытых 05 мая 2017 года (причём по такому тарифу плата за обслуживание будет начисляться с 2 ноября 2020 года).

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране сейчас, возможно, слишком много банков, и предложил провести их “оптимизацию” и “серьёзно поработать” с банковской системой Беларуси.

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