Санкции против белорусских удобрений не отменят? В Польше назвали главный аргумент ЕС

Опубликовано: 11.04.2023 10:21 , Обновлено: 11.04.2023

В Брюсселе работа над европейскими санкциями против Беларуси практически остановилась «из-за опасений навредить продовольственной безопасности в условиях войны на Украине». Об этом рассказал посол Польши в ЕС Анджей Садось, а европейские дипломаты объяснили, почему этот аргумент ошибочен.

[info_b]О новых санкциях против Беларуси в Евросоюзе заговорили в начале этого года, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС расширит санкции против Беларуси за поддержку России в войне против Украины. В ЕС предложили ввести более широкий пакет санкций, но при этом разрешить экспорт и транзит белорусских калийных удобрений. Против такого решения выступили власти Польши и Литвы. [/info_b]

Известно, что следующая встреча европейских дипломатов в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос санкций против Беларуси, состоится во второй половине апреля. Однако пока, как отметили в польском издании Dziennik.pl, Швеция, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС, «не стремится к быстрому компромиссу».

«Шведы практически ничего с этим не делают. Мы надеялись, что скандинавское председательство в восточном измерении будет амбициозным. К сожалению, это не сработало», - цитирует издание Анджея Садося со ссылкой на агентство PAP.

Польша призывает ЕС к новым санкциям, «но не ценой отмены старых»

По словам дипломата, польские власти «разочарованы отсутствием амбиций в плане санкций против Беларуси» со стороны некоторых стран ЕС.

«Мы не согласны с тем, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно означает снятие ограничений с основного экспортного продукта, которым является белорусский калий. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены ранее принятых», - пояснил польский посол.

Аргумент некоторых стран о том, что снятие санкций с белорусского калия может помочь в обеспечении продовольственной безопасности в условиях войны на Украине, один из дипломатов ЕС в интервью PAP назвал ошибочным, ведь цены на пшеницу на мировых рынках в настоящее время ниже, чем в начале 2022 года.

“Ведь белорусский калий можно экспортировать через Россию. Мы просто хотим, чтобы его не экспортировали через Польшу или Литву. Аргумент о продовольственной безопасности ошибочен, потому что на международных рынках белорусский калий заменен канадским калием. Цены на оба одинаковые”, - рассказал европейский дипломат.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов пойти на принятие нового пакета санкций ЕС против Беларуси и пообещал поговорить с властями Литвы, чтобы те также пошли на уступки в этом вопросе. “Стоит сделать шаг назад, чтобы сделать три шага вперед”, — заявил польский премьер, говоря о санкциях, которые эти две страны блокировали в ЕС на протяжении последних двух месяцев.

Польша согласилась отменить санкции против Беларуси и пообещала уговорить Литву. Но есть нюанс

«Может быть хорошо, что они санкции ввели»

В свою очередь, Александр Лукашенко 22 марта заявил, что экономика Беларуси не рухнет в результате санкций ЕС. «Абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете. Да, по-разному живут люди… Но мы не рухнули и не рухнем», — заявил президент Беларуси.

«Может быть, и хорошо, что они ввели санкции. Мы теперь будем заниматься собой, не будем рассчитывать, как Россия, что газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие «безделушки». Мы сами эти «безделушки» будем создавать и делать в России и Беларуси. Такие у нас планы», — подчеркнул Лукашенко.