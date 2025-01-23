Самозанятые белорусы могут продавать свои товары в магазине? МНС объяснило, когда не нарушат закон

Опубликовано: 23.01.2025 18:26 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) разъяснило, как самозанятые белорусы могут легально продавать свои товары, уплачивая налог на профессиональный доход. Журналист Telegraf.news изучил комментарий министерства и объяснил всё простым языком.

Как пояснили в МНС, самозанятые, чья деятельность связана с изготовлением и реализацией товаров, могут продавать свою продукцию не только напрямую покупателям, но и через посредников — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого можно заключать договоры комиссии, поручения или другие подобные договоры, не подразумевающие перехода права собственности на товар посреднику.

Если самозанятый продаёт свой товар напрямую юрлицу или ИП по договору купли-продажи, то есть с переходом права собственности, то это считается оптовой торговлей. А оптовая торговля для самозанятых запрещена . В таком случае применять налог на профессиональный доход нельзя.

Что это значит на практике?

Самозанятый может, например, отдать свои изделия ручной работы на реализацию в магазин по договору комиссии. Магазин в этом случае выступает посредником и продаёт товар покупателям. Самозанятый получает деньги за проданный товар, а магазин — своё комиссионное вознаграждение.

В приложении «Налог на профессиональный доход» для самозанятых, которые занимаются изготовлением и продажей товаров, появилась возможность создавать чеки при получении дохода от юрлиц и ИП, выступающих посредниками.

Что указывать в чеке?

Дату получения дохода : день, когда самозанятый получил деньги от посредника или когда деньги поступили на его счёт (либо счёт третьих лиц по его поручению).

: день, когда самозанятый получил деньги от посредника или когда деньги поступили на его счёт (либо счёт третьих лиц по его поручению). Сумму дохода : полную сумму, полученную за товар, без вычета комиссии посредника.

Пример:

Самозанятый сдал на реализацию в магазин по договору комиссии вязаные игрушки. Магазин продал игрушку за 50 рублей, из которых 5 рублей — комиссия магазина. Самозанятый в день, когда посредник перечислил деньги, должен указать в чеке доход 50 рублей (а не 45).

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