"Самое вкуснючее сало" - Белорусам предложили поросят по 200 рублей. Что за порода?

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Опубликовано: 29.01.2025 13:12 , Обновлено: 29.01.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором предложила купить поросят по 200 рублей за одно животное. Некоторые комментаторы поделились своим опытом приобретения поросят такой породы и рассказали, какое мясо. А животные на продажу из ролика находятся в 15 км от Витебска.

“Витебск, кому нужны такие чудесные малыши, обращайтесь!” - подписала ролик его автор. В теге к нему указала, что это поросята породы мангалица.

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Мангалица - венгерская порода домашних свиней, которую вывели в середине XIX века путем скрещивания венгерских пород из Салонты (город в Румынии) и Бакони (горный массив в Венгрии) с европейским кабаном и сербской шумадийской породой. У свиней породы мангалица густая кудрявая шерсть, похожая на шерсть овец.

Мангалица — сальная разновидность. Уже к 7-8 месяцам у этих животных слой жира достигает 5 см толщины. У крупных особей он может быть в два раза больше. Животные достигают убойного веса к возрасту 12 месяцев.

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В одном из комментариев автор рассказала, что поросятам уже три месяца, они питаются “сырым, варить не нужно”. “Не боятся холода, мясо мраморное”, - утверждает она.

“Держала два года подряд. Мясо и сало - отпад. Вся родня в восторге, особенно внуки, ведь мы мясоеды”, - поделилась комментаторша.

“Держала разные породы, но у этой самое лучшее и вкуснючее сало!!” - высказала аналогичное мнение другая пользовательница TikTok.

Впрочем, у еще одного юзера от породы мангалица осталось другое впечатление: “Это смесь с диким кабаном, и запах специфический”.

“Нет никакого запаха. Конечно, если за ними не убирать регулярно, то да, запах будет. Надо чистить регулярно. Это так со всеми свиньями”, - ответила комментаторша.

Вот еще мнение другой пользовательницы TikTok: “Мы держали. Мне они не понравились. Роют по-дурному, загон ломают. Отдаю предпочтение дюркам. Растут как на дрожжах, спокойные”.

“У Мангалицы не только сало вкусное, у них мясо светлое и очень нежное. Из любой части можно жарить стейк, сухим и жестким никогда не будет”, - написал юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из пользовательниц этой видеоплатформы показала в начале декабря, где в Минске можно купить сало по 7,57 рубля за кило. Правда, есть маленький нюанс. На видео она продемонстрировала прилавок магазина: шпик хребтовый - по 7,8 рубля за кило, грудинка - по 8,39 рубля, шпик боковой (на скидке) - по 7,57 рубля.

«Почувствуйте разницу» — Белоруска показала, где в Минске купить сало по 7,57 рубля за кило. Но есть нюанс