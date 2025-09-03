Сахар по 136 рублей? Завод в Городее объяснил «шокирующую» цену

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Опубликовано: 03.09.2025 08:36 , Обновлено: 03.09.2025

Городейский сахарный комбинат прокомментировал публикацию о цене на свой леденцовый сахар. Представители предприятия объяснили, что высокая стоимость продукта связана с его штучным производством, которое требует до 10 дней ручного труда.

Поводом для разъяснений стала публикация на одном из белорусских порталов. В ней авторы обратили внимание на «шокирующую» стоимость леденцового сахара на палочке — 1,09 рубля за штуку весом 8 граммов. В пересчёте на килограмм, как отметило издание, цена составляет 136,25 рубля, что дороже многих шоколадных конфет. Авторы материала задались вопросом, чем обусловлена такая стоимость — «то ли в производстве и сложных технологиях дело, то ли в шарме».

На предприятии пояснили, что отпускная цена производителя за одну палочку леденцового сахара составляет 60 копеек без НДС . Остальная часть суммы в рознице — это торговая наценка продавца. При этом сам процесс изготовления продукта крайне трудоёмкий и долгий.

Производство одной партии занимает до 10 суток. Кристаллы сахара выращивают в контейнере с сиропом в естественной среде, причём за процессом необходимо постоянно следить. Вся работа выполняется вручную, в ней задействованы четыре человека, а в смену трудится всего один специалист. Из-за такой технологии объёмы производства — 170 кг в месяц . Для сравнения, обычного сахара комбинат производит около 1330 тонн в сутки, привёл данные Белгоспищепром.

В концерне заявили, что этот продукт не является товаром повседневного спроса, а скорее предназначен для создания особой атмосферы или «целой церемонии» для гостей или деловых партнёров. «Тут уже сам потребитель решает, нужно ли платить за подобный продукт», — отметил Белгосипещепром, добавив, что дело «и в сложных технологиях, и в шарме».

В Беларуси такой сахар часто можно встретить на автозаправках или вокзалах, где его удобно использовать для размешивания горячих напитков вместо ложки. В интернете продукт получил шуточное название «сахар для миллионеров» и нередко приобретается в качестве сувенира для туристов. При этом покупатели, пробовавшие леденцы, отмечали, что на вкус они не отличаются от обычного сахара.

Ранее журналисты Telegraf.news также рассказывали об этом виде сахара. Кроме того, мы показывали процесс производства.

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