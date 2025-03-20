Этот сахар торговые сети продают белорусам за 97 рубля за килограмм. Что в нем особенного?

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Опубликовано: 20.03.2025 16:51 , Обновлено: 20.03.2025

Городейский сахарный комбинат начал выпускать свою продукцию в необычном формате. В фирменной картонной коробочке всего 48 граммов продукта, а цена за неё - минимум в 36 раз выше килограммовой пачки обычного сахара. Узнали, за что некоторые покупатели готовы переплачивать такие деньги.

Речь идёт о леденцовом сахаре, который представляет собой нечто среднее между ложечкой сахара и обычной сосательной конфеткой на палочке. По сути, это кристаллы уваренного сахара, застывшие на деревянной палочке. В такой форме сахар, действительно, удобно использовать порционно, поэтому в Беларуси такой сахар можно часто встретить на автомобильных заправках или вокзалах. Покупаешь леденцовый сахар и помешиваешь леденцовой палочкой в чашечке горячего чая или кофе, не задумываясь о том, где достать ложку.

[info_b]Кандированный (леденцовый) сахар — продукт кристаллизации сахара, который используют для производства леденцов. В некоторых странах продаётся как альтернатива кусковому сахару, но может использоваться и в качестве самостоятельной сладости.

Для получения кандиса перенасыщенный сахаропаточный сироп уваривают до лёгкой пробы на волос и в горячем виде оставляют кристаллизоваться на натянутых в сосудах нитях, при температуре 50–60°C. Через 8-10 дней на нитях получаются крупные кристаллы сахара-кандис. Сироп сливают, кристаллы обмывают известковой водой и обсушивают.[/info_b]

Фото и видео с производственной линии Городейского сахарного комбината, где делают этот леденцовый сахар, 20 марта поделилась районная газета “Нясвіжскія навіны”.

Однако, есть у такого необычного формата один минус - цена продукции. Если килограмм сахара в Беларуси сегодня можно купить за 2,69 рубля, то за маленькую коробочку на 6 леденцов придётся отдать в 2-3 раза больше. Мы нашли самое выгодное предложение на сайте одного из популярных сервисов доставки - 7,29 рубля. Это цена с 40%-ной скидкой, как указано на сайте. В другом популярном маркетплейсе цена ещё выше - 13,04 рубля. Таким образом, килограмм сахара в таком формате обходится белорусам в 36 раз дороже обычного - в 97,20 рубля .









Кстати, этот “сахар для миллионеров”, как его окрестили интернет-пользователи, в Беларуси нередко покупают в качестве сувениров иностранные туристы. Хотя, как признаются сами покупатели, вкусовую разницу с обычным сахаром заметить невозможно.