С февраля в Беларуси повысили цены на две марки сигарет

Опубликовано: 26.01.2026 13:15 , Обновлено: 26.01.2026

Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило, что в феврале основная масса сигарет будет продаваться по той же цене, что и в январе. Лишь две марки выросли в цене сразу на 30 копеек.

Вырастут в цене такие сигареты:

Vogue La Cigarette Lilas (производитель/импортер: ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”, ООО “Табак-инвест”, ООО “Сентони ПРО”, Государственное предприятие “Беларусьторг”).

Цена в январе: 7.40 BYN (белорусских рублей)

Цена в феврале: 7.70 BYN

Vogue La Cigarette Menthe (производитель/импортер: ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”, ООО “Табак-инвест”, ООО “Сентони ПРО”, Государственное предприятие “Беларусьторг”).

Цена в январе: 7.40 BYN

Цена в феврале: 7.70 BYN

Напомним, что с 1 января 2026 года произошло одно из самых масштабных изменений цен на табачные изделия в Беларуси. Цены выросли от 10 копеек до 1,3 рубля сразу на 112 видов сигарет.

С 1 января в Беларуси дорожают 112 марок сигарет