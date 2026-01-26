С февраля в Беларуси повысили цены на две марки сигарет
Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило, что в феврале основная масса сигарет будет продаваться по той же цене, что и в январе. Лишь две марки выросли в цене сразу на 30 копеек.
Вырастут в цене такие сигареты:
- Vogue La Cigarette Lilas (производитель/импортер: ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”, ООО “Табак-инвест”, ООО “Сентони ПРО”, Государственное предприятие “Беларусьторг”).
Цена в январе: 7.40 BYN (белорусских рублей)
- Цена в феврале: 7.70 BYN
Vogue La Cigarette Menthe (производитель/импортер: ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”, ООО “Табак-инвест”, ООО “Сентони ПРО”, Государственное предприятие “Беларусьторг”).
- Цена в январе: 7.40 BYN
- Цена в феврале: 7.70 BYN
Напомним, что с 1 января 2026 года произошло одно из самых масштабных изменений цен на табачные изделия в Беларуси. Цены выросли от 10 копеек до 1,3 рубля сразу на 112 видов сигарет.