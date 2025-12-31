С 1 января в Беларуси дорожают 112 марок сигарет
Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило, что с 1 января 2026 года в стране произойдет массовое подорожание сигарет. Оно затронет самые популярные бренды и форматы.
А цены вырастут от 10 копеек до 1,3 рубля сразу на 112 видов табачной продукции. Мы сделали для вас таблицу, где можно посмотреть, каких марок сигарет коснется повышение.
|Марка сигарет
|Повышение цены с 01.01.2026
|ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
|CREDO
|+ 0,60 руб.
|ФЭСТ
|+ 0,55 руб.
|ФЭСТ 7
|+ 0,55 руб.
|МИНСК
|+ 0,50 руб.
|МИНСК 7
|+ 0,50 руб.
|MINSK CITY MS
|+ 0,50 руб.
|MINSK CAPITAL MS
|+ 0,50 руб.
|Премьер
|+ 0,50 руб.
|Премьер 7
|+ 0,50 руб.
|NZ 8
|+ 0,50 руб.
|NZ 10
|+ 0,50 руб.
|NZ 8 TF
|+ 0,50 руб.
|NZ 10 TF
|+ 0,50 руб.
|NZ BLACK POWER TF
|+ 0,50 руб.
|NZ Safari
|+ 0,50 руб.
|Minsk city
|+ 0,45 руб.
|Minsk capital
|+ 0,45 руб.
|Minsk city QS
|+ 0,45 руб.
|Minsk capital QS
|+ 0,45 руб.
|NZ BLACK COMPACT
|+ 0,45 руб.
|NZ GOLD COMPACT
|+ 0,45 руб.
|NZ BLACK QS
|+ 0,45 руб.
|NZ GOLD QS
|+ 0,45 руб.
|NZ BLACK POWER
|+ 0,45 руб.
|NZ GOLD COMPACT TF
|+ 0,45 руб.
|Queen Charm
|+ 0,45 руб.
|Queen Elegance
|+ 0,45 руб.
|Queen Menthol
|+ 0,45 руб.
|Queen SUPERSLIMS
|+ 0,45 руб.
|portal ONE
|+ 0,45 руб.
|portal GOLD
|+ 0,45 руб.
|CREDO QS
|+ 0,40 руб.
|МИНСК QS
|+ 0,35 руб.
|МИНСК MS
|+ 0,35 руб.
|ФЭСТ MS
|+ 0,35 руб.
|ФЭСТ QS
|+ 0,35 руб.
|CREDO MS
|+ 0,35 руб.
|NZ Black
|+ 0,35 руб.
|NZ Gold
|+ 0,35 руб.
|NZ GOLD QS TF
|+ 0,35 руб.
|NZ SAFARI MS
|+ 0,35 руб.
|NZ SAFARI MS TF
|+ 0,35 руб.
|NZ SAFARI TF
|+ 0,35 руб.
|NZ SAFARI 4 TF
|+ 0,35 руб.
|Matrix BLUE
|+ 0,35 руб.
|portal SILVER
|+ 0,35 руб.
|Корона элит
|+ 0,35 руб.
|Корона Super Slims
|+ 0,35 руб.
|Корона голубая Super Slims
|+ 0,35 руб.
|Корона стиль
|+ 0,35 руб.
|Maldiva ЛИТ МС
|+ 0,30 руб.
|Maldiva ЧИЛ МС
|+ 0,30 руб.
|Maldiva БРАУН МС
|+ 0,30 руб.
|Maldiva РЭД МС
|+ 0,30 руб.
|NZ GOLD MS
|+ 0,30 руб.
|NZ CHARM РЭД
|+ 0,30 руб.
|NZ CHARM РЭД КОМПАКТ
|+ 0,30 руб.
|NZ CHARM БРАУН
|+ 0,30 руб.
|NZ CHARM БРАУН КОМПАКТ
|+ 0,30 руб.
|Корона
|+ 0,30 руб.
|Корона голубая
|+ 0,30 руб.
|NZ 6
|+ 0,25 руб.
|NZ Safari 4
|+ 0,25 руб.
|Премьер QS
|+ 0,15 руб.
|PORTAL GOLD Power
|+ 0,15 руб.
|PORTAL SILVER Power
|+ 0,15 руб.
|ПРЕМЬЕР MS
|+ 0,10 руб.
|ООО «Табак-Инвест»
|Kalipso Special Gold Slim
|+ 1,30 руб.
|Kalipso Special Gold Super Slim
|+ 1,30 руб.
|KALIPSO Slim
|+ 1,30 руб.
|KALIPSO Slim 100
|+ 1,30 руб.
|KALIPSO Super Slim
|+ 1,30 руб.
|KALIPSO Special Gold
|+ 1,30 руб.
|MAC NIGHT BLUE
|+ 1,00 руб.
|MAC RED
|+ 1,00 руб.
|MAC SILVER
|+ 1,00 руб.
|MAC GOLD
|+ 1,00 руб.
|MAC BLACK COMFORT
|+ 1,00 руб.
|MAC BLUE COMFORT
|+ 1,00 руб.
|MAC RED COMFORT
|+ 1,00 руб.
|MAC GOLD COMPACT
|+ 1,00 руб.
|MAC SILVER COMPACT
|+ 1,00 руб.
|MAC GOLD SUPER SLIMS
|+ 1,00 руб.
|MAC BLACK SUPER SLIMS
|+ 1,00 руб.
|MAC MENTHOL SUPER SLIMS
|+ 1,00 руб.
|Корона слим
|+ 0,35 руб.
|Корона стиль
|+ 0,35 руб.
|Корона элит
|+ 0,35 руб.
|Корона Super Slims
|+ 0,35 руб.
|Корона голубая Super Slims
|+ 0,35 руб.
|Корона
|+ 0,30 руб.
|Корона голубая
|+ 0,30 руб.
|ГП «Беларусьторг» (импорт)
|CHAPMAN Компакт Браун
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Рэд
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Классик
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Голд
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Вайт
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Блю
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Виолет
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Пэпл
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Классик
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Грин
|+ 0,40 руб.
|CHAPMAN Компакт Фьюжн Спаркл
|+ 0,30 руб.
|CHAPMAN Компакт Фьюжн Флэр
|+ 0,30 руб.
|ESSE EXCHANGE M
|+ 0,30 руб.
|ESSE SENSE HIMALAYA compact
|+ 0,30 руб.
|ESSE SUPER SLIM BLUE
|+ 0,30 руб.
|ESSE Exchange compact
|+ 0,30 руб.
|ESSE Exchange W compact
|+ 0,30 руб.
|ESSE EXCHANGE
|+ 0,30 руб.
|ESSE SILVER NANO (ESSE СИЛЬВЕР НАНО)
|+ 0,30 руб.
|ESSE BLACK NANO (ESSE БЛЭК НАНО)
|+ 0,30 руб.
|ESSE EXCHANGE S
|+ 0,30 руб.
|ESSE EXCHANGE BROWN
|+ 0,30 руб.
|ESSE EXCHANGE SUMMER RED
|+ 0,30 руб.