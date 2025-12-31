Telegraf.news
ru

С 1 января в Беларуси дорожают 112 марок сигарет

С 1 января в Беларуси дорожают 112 марок сигарет
Подпишитесь на Телеграф:

Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило, что с 1 января 2026 года в стране произойдет массовое подорожание сигарет. Оно затронет самые популярные бренды и форматы.

А цены вырастут от 10 копеек до 1,3 рубля сразу на 112 видов табачной продукции. Мы сделали для вас таблицу, где можно посмотреть, каких марок сигарет коснется повышение.

Марка сигаретПовышение цены с 01.01.2026
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
CREDO+ 0,60 руб.
ФЭСТ+ 0,55 руб.
ФЭСТ 7+ 0,55 руб.
МИНСК+ 0,50 руб.
МИНСК 7+ 0,50 руб.
MINSK CITY MS+ 0,50 руб.
MINSK CAPITAL MS+ 0,50 руб.
Премьер+ 0,50 руб.
Премьер 7+ 0,50 руб.
NZ 8+ 0,50 руб.
NZ 10+ 0,50 руб.
NZ 8 TF+ 0,50 руб.
NZ 10 TF+ 0,50 руб.
NZ BLACK POWER TF+ 0,50 руб.
NZ Safari+ 0,50 руб.
Minsk city+ 0,45 руб.
Minsk capital+ 0,45 руб.
Minsk city QS+ 0,45 руб.
Minsk capital QS+ 0,45 руб.
NZ BLACK COMPACT+ 0,45 руб.
NZ GOLD COMPACT+ 0,45 руб.
NZ BLACK QS+ 0,45 руб.
NZ GOLD QS+ 0,45 руб.
NZ BLACK POWER+ 0,45 руб.
NZ GOLD COMPACT TF+ 0,45 руб.
Queen Charm+ 0,45 руб.
Queen Elegance+ 0,45 руб.
Queen Menthol+ 0,45 руб.
Queen SUPERSLIMS+ 0,45 руб.
portal ONE+ 0,45 руб.
portal GOLD+ 0,45 руб.
CREDO QS+ 0,40 руб.
МИНСК QS+ 0,35 руб.
МИНСК MS+ 0,35 руб.
ФЭСТ MS+ 0,35 руб.
ФЭСТ QS+ 0,35 руб.
CREDO MS+ 0,35 руб.
NZ Black+ 0,35 руб.
NZ Gold+ 0,35 руб.
NZ GOLD QS TF+ 0,35 руб.
NZ SAFARI MS+ 0,35 руб.
NZ SAFARI MS TF+ 0,35 руб.
NZ SAFARI TF+ 0,35 руб.
NZ SAFARI 4 TF+ 0,35 руб.
Matrix BLUE+ 0,35 руб.
portal SILVER+ 0,35 руб.
Корона элит+ 0,35 руб.
Корона Super Slims+ 0,35 руб.
Корона голубая Super Slims+ 0,35 руб.
Корона стиль+ 0,35 руб.
Maldiva ЛИТ МС+ 0,30 руб.
Maldiva ЧИЛ МС+ 0,30 руб.
Maldiva БРАУН МС+ 0,30 руб.
Maldiva РЭД МС+ 0,30 руб.
NZ GOLD MS+ 0,30 руб.
NZ CHARM РЭД+ 0,30 руб.
NZ CHARM РЭД КОМПАКТ+ 0,30 руб.
NZ CHARM БРАУН+ 0,30 руб.
NZ CHARM БРАУН КОМПАКТ+ 0,30 руб.
Корона+ 0,30 руб.
Корона голубая+ 0,30 руб.
NZ 6+ 0,25 руб.
NZ Safari 4+ 0,25 руб.
Премьер QS+ 0,15 руб.
PORTAL GOLD Power+ 0,15 руб.
PORTAL SILVER Power+ 0,15 руб.
ПРЕМЬЕР MS+ 0,10 руб.
ООО «Табак-Инвест»
Kalipso Special Gold Slim+ 1,30 руб.
Kalipso Special Gold Super Slim+ 1,30 руб.
KALIPSO Slim+ 1,30 руб.
KALIPSO Slim 100+ 1,30 руб.
KALIPSO Super Slim+ 1,30 руб.
KALIPSO Special Gold+ 1,30 руб.
MAC NIGHT BLUE+ 1,00 руб.
MAC RED+ 1,00 руб.
MAC SILVER+ 1,00 руб.
MAC GOLD+ 1,00 руб.
MAC BLACK COMFORT+ 1,00 руб.
MAC BLUE COMFORT+ 1,00 руб.
MAC RED COMFORT+ 1,00 руб.
MAC GOLD COMPACT+ 1,00 руб.
MAC SILVER COMPACT+ 1,00 руб.
MAC GOLD SUPER SLIMS+ 1,00 руб.
MAC BLACK SUPER SLIMS+ 1,00 руб.
MAC MENTHOL SUPER SLIMS+ 1,00 руб.
Корона слим+ 0,35 руб.
Корона стиль+ 0,35 руб.
Корона элит+ 0,35 руб.
Корона Super Slims+ 0,35 руб.
Корона голубая Super Slims+ 0,35 руб.
Корона+ 0,30 руб.
Корона голубая+ 0,30 руб.
ГП «Беларусьторг» (импорт)
CHAPMAN Компакт Браун+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Рэд+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Классик+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Голд+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Вайт+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Блю+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Виолет+ 0,40 руб.
CHAPMAN Пэпл+ 0,40 руб.
CHAPMAN Классик+ 0,40 руб.
CHAPMAN Грин+ 0,40 руб.
CHAPMAN Компакт Фьюжн Спаркл+ 0,30 руб.
CHAPMAN Компакт Фьюжн Флэр+ 0,30 руб.
ESSE EXCHANGE M+ 0,30 руб.
ESSE SENSE HIMALAYA compact+ 0,30 руб.
ESSE SUPER SLIM BLUE+ 0,30 руб.
ESSE Exchange compact+ 0,30 руб.
ESSE Exchange W compact+ 0,30 руб.
ESSE EXCHANGE+ 0,30 руб.
ESSE SILVER NANO (ESSE СИЛЬВЕР НАНО)+ 0,30 руб.
ESSE BLACK NANO (ESSE БЛЭК НАНО)+ 0,30 руб.
ESSE EXCHANGE S+ 0,30 руб.
ESSE EXCHANGE BROWN+ 0,30 руб.
ESSE EXCHANGE SUMMER RED+ 0,30 руб.
Темы: