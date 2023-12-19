С 50% до 95% — В Беларуси увеличили размер призового фонда при проведении лотерей

Опубликовано: 19.12.2023 08:53 , Обновлено: 19.12.2023

В Беларуси внесли изменения в указ от 4 мая 2007 года № 209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь", которые касаются в том числе увеличения призового фонда лотерей. Это предусмотрено указом № 388, который подписал Александр Лукашенко 18 декабря 2023 года.

Так, согласно документу, максимальный размер разыгрываемого призового фонда увеличили — с действующих 50% до 95% от общего объема реализованных лотерейных билетов.

[info_b]То есть, до этого на выигрыши шло до половины заработанной от продажи суммы. [/info_b]

Кроме того, указом ввели новый по способу проведения вид лотереи. Теперь ее можно будет одновременно проводить как через продажу билетов, так и через прием лотерейных ставок.

А еще в документе организаторов лотерей обязали открывать специальные банковские счет, чтобы “обеспечить выполнение обязательств по выдаче выигрышей”.

Как объяснили в пресс-службе Лукашенко, цель нововведений — “повышение эффективности лотерейной деятельности и уровня защиты интересов участников лотерей”.

[info_b]Полностью с указом №388 можно ознакомиться по ссылке. [/info_b]

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