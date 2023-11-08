С 16 ноября некоторых белорусов ждут пеня и штрафы. У кого вычтут прямо из зарплаты и заберут права?

Опубликовано: 08.11.2023 13:59 , Обновлено: 08.11.2023

У белорусов осталась неделя на уплату налогов, которые власти страны ввели сравнительно недавно - налог на квартиры и транспортный, плюс старый добрый налог на землю. Последним законным днём уплаты является 15 ноября. Что будет с теми белорусами, кто этого не сделает в указанную дату?

Что полагается за неуплату налогов?

Согласно данным МНС, всего порядка 3,5 млн белорусов обязаны оплатить имущественные налоги.

Согласно статье 14.4 КоАП Беларуси, «Неуплата или неполная уплата суммы налога», белорусов, которые не заплатили вовремя налоги могут оштрафовать на сумму от 0,5 (18,5 рублей) до 10 (370 рублей) базовых величин.

Если же налоговые органы посчитают, что вы отказались от оплаты налогов умышленно, то штраф составит 40% от неоплаченной суммы (но не менее 10 базовых).

Также за каждый день неуплаты сумма налога будет расти на 1/360 от ставки рефинансирования, установленной Нацбанком. Максимальный размер пени в итоге, согласно пункту 2 статьи 55 Налогового кодекса, не может быть выше суммы неоплаченного налога.

Таким образом, неплательщики могут оказаться в ситуации, когда кроме налога им придется оплатить пеню (при худшем раскладе она удвоит сумму), а также штраф до 370 рублей. Причем штраф за каждый неоплаченный налог будет рассчитываться отдельно и за все три может достигнуть 1110 рублей.

Но в МНС постарались не доводить до такой ситуации, и всем неплательщикам по началу придет СМС-оповещение.

Как взимают плату принудительно?

Если вы не оплатили транспортный и налог на недвижимость в указанные сроки, налоговая служба получает право забрать у вас причитающиеся суммы принудительно через Службу принудительного исполнения (ОПИ).

Не удивляйтесь, если вдруг с вашей банковской карты спишут средства. А ещё к вам на работу могут прислать исполнительный лист, чтобы работодатель перечислил налоги в счёт вашей зарплаты.

При этом неплательщикам могут запретить покидать страну, посещать игорные заведения, охотиться и, самое страшное, забрать водительские права.

Как узнать, сколько платить?

Ранее Телеграф писал, что Министерство по налогам и сборам (МНС) начало летом 2023 года начислять белорусам транспортный налог за 2022 год. Об этом сообщили некоторые автовладельцы, которым уже выставили сумму к уплате в системе “Расчет” (ЕРИП).

В налоговом ведомстве пояснили, кому придётся заплатить 61 рубля, а кому — раскошелиться на 223 рублей.

Для того, чтобы узнать, сколько нужно заплатить, белорусы могут обратиться непосредственно в налоговую инспекцию района, либо посмотреть в личном кабинете плательщика на сайте МНС.

[info_b]Чтобы увидеть сумму через систему ЕРИП, нужно пройти по следующему пути в ветке ЕРИП:

Налоги — конкретный город или район — инспекция МНС по месту регистрации физического лица, на которое зарегистрирован автомобиль в ГАИ — транспортный налог — учетный номер налогоплательщика.[/info_b]

Новость Телеграф

Кстати, неплательщикам также могут ждать “гостей” в рамках рейдов, которые сотрудники ОПИ проводят вместе с милицией и даже МЧС.

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