Рыбы в 6 раз меньше, чем мяса - Белстат рассказал, сколько продуктов белорусы съедают за год

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Опубликовано: 11.03.2024 18:23 , Обновлено: 12.03.2024

Национальный статистический комитет Беларуси в своем исследовании рассказал, сколько килограммов той или иной продукции в год потребляют белорусы.

Белстат подтвердил миф о популярной белорусской “молочке”: больше всего ( 289 кг в год) белорусы потребляют молочных продуктов. Затем в статистике яйца: один член домашнего хозяйства в нашей стране съедает за год 236 яиц.

Далее разрыв значительнее. Овощей и бахчевых белорусы съедают 87 кг в год, мяса - 84 , хлеба и хлебной продукции - 74 , а фруктов и ягод - 71 .

А миф о “бульбашах” Белстат развеял: на одного человека в Беларуси приходится только 56 кг картофеля. Меньше всего белорусы едят кондитерские изделия ( 27 кг в год), рыбу и рыбопродукты ( 14 кг ), а также растительное масло, маргарин и другие жиры ( 11 кг ).

Кстати, согласно этой же статистике, питание - самая большая статья ( 38,6% ) расходов у белорусов. На непродовольственные товары уходит 34,3% от общего объема потребительских расходов.

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