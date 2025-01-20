Рубль укрепился на первых торгах недели. До какого значения упал доллар?

Опубликовано: 20.01.2025 13:32 , Обновлено: 20.01.2025

На первых торгах новой рабочей недели на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 20 января, белорусский рубль укрепился относительно всех иностранных валют, за исключением российского рубля. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня были установлены на вторник, 21 января.

Согласно данным, опубликованным по итогам торгов на официальном сайте БВФБ,в процентном соотношении самые существенные изменения в ходе торгов претерпел курс евро - он упал сразу на 0,61% и, как следствие, опустился почти до месячного минимума. Доллар же откатился до своего трехнедельного минимума.

А вот российскому рублю удалось хоть и незначительно (на 0,13%), но укрепиться относительно белорусского.

Вот какие значения основных иностранных валют были установлены по итогам торгов:

доллар — 3,4591 рубля (−0,0160 рубля или −0,46%),

евро — 3,5585 рубля (−0,0217 рубля или −0,61%),

российский рубль — 3,3712 рубля ( +0,0045 рубля или +0,13%),

китайский юань — 4,7276 рубля (−0,0172 рубля или −0,36%).

Скриншот сайта БВФБ

Что будет с курсом рубля в ближайшее время?

На этот вопрос изданию Office Life ответил финансовый аналитик Александр Шкут. Он назвал нынешний курс белорусского рубля “сбалансированным” и заявил, что в ближайшее время ждать резкого роста или, наоборот, падения курса доллара на этом фоне не стоит. Это может произойти лишь в случае “каких-то резких заявлений” со стороны новой администрации США или под влиянием других событий на финансовых рынках и в геополитике.

Шкут обратил внимание на два основных фактора, которые оказали влияние на курс белорусского рубля в конце 2024 года:

увеличение золотовалютных резервов на 127,7 млн долларов,

новые американские санкции против нефтедобывающего сектора России.

Оба фактора, по словам специалиста, “оказывали давление” на курс и снижали ликвидность валюты на рынке.Однако сейчас, по словам эксперта, курс “стабилизировался”.

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