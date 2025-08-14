США отменили часть санкций против России, чтобы Путин смог прилететь на Аляску

Опубликовано: 14.08.2025 09:23 , Обновлено: 14.08.2025

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сообщило о временной отмене части санкций в отношении России, чтобы российская делегация во главе с Владимиром Путиным смогла прилететь на Аляску.

Там пояснили, что послабление позволит властям РФ провести необходимые транзакции. При этом приостановка санкций рассчитана только до 20 августа. А все замороженные российские активы не разблокированы, и не разрешены никакие санкционированные транзакции, выходящие за рамки перечисленных в документе.

Специальная лицензия позволяет российскому правительству осуществлять платежи в США, связанные с организацией саммита. Американские компании и другие организации могут принимать эти средства, несмотря на ограничения.

Ранее Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его целью переговоров с Владимиром Путиным является достижение прекращения огня и начало работы над мирным договором.

Он также пообещал, что после встречи с Путиным свяжется с украинским президентом и, в случае достижения прогресса, организует новый раунд переговоров уже с участием с Зеленскогр и Путина.