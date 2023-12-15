"Основной должник" - В Москве рассказали, сколько Беларусь миллиардов долларов должна РФ

Опубликовано: 15.12.2023 12:33 , Обновлено: 15.12.2023

Российские госагенство "Спутник" сообщили, что Республика Беларусь является "основным должником" Российской федерации. По его данным, госдолг Беларуси составляет порядка 8,2 млрд долларов.

В агентстве сообщили со ссылкой на данные Всемирного банка (пока доступны без учёта 2023 года), что в 2022 году власти Беларуси смогли сократить задолженность перед Кремлём на 3%.

Второй по количеству миллиардов долларов, которые должна России, является Бангладеш. Она набрала у РФ кредитов на 5,9 млрд долларов. На третьем месте расположилась Индия с 3,8 млрд долларов долга.

До 2021 года Беларусь занимала лишь второе место. Однако в 2021 году официальный Минск резко нарастил задолженность, взяв новые займы.

Минфин Беларуси с июня 2022 года не публикует данные по госдолгу страны. На то момент общий внешний госдолг Беларуси составлял 18,4 млрд долларов.

В январе 2023 года замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в эфире СТВ заявил, что обслуживание государственного долга в 2023 году будет вестись не только в долларах, но и валютах “дружественных стран”.

Позднее стало известно, что власти Беларуси попросили Москву дать отсрочку на несколько лет по уже взятым кредитам. Владимир Путин подписал в декабре закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси, которое было подписано в Москве весной этого года. Его суть – перенос платежей по погашению госдолга по кредитам.

Путин подписал закон об отсрочке погашения белорусских кредитов. На сколько лет?