Россия предложила построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Опубликовано: 06.03.2025 13:39 , Обновлено: 06.03.2025

Россия выступила с инициативой строительства в Беларуси завода по производству беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом стало известно во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко выставки новейших российских беспилотников.

Как заявил заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин, речь идёт о создании полностью локализованного производства всех ключевых компонентов беспилотников, с передачей всех технологических компетенций белорусской стороне.

«Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными», — заявил Орешкин, добавив, что в производстве планируется использовать российские технологические наработки и решения.

По словам Орешкина, использование единой технологической платформы с заводами в России (и, возможно, в других странах) позволит «обеспечить экономическую эффективность», а также упростить производство и разработку новых моделей, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Базовое предложение — это строительство в течение одного года такого завода, который может выпускать до 100 000 единиц ежегодно», — уточнил представитель российских властей. Он отметил, что в настоящее время российская сторона обсуждает с белорусскими коллегами детали проекта, в том числе место размещения завода и параметры производства.

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