Россия позвала белорусских производителей делать копии IKEA

Опубликовано: 11.02.2024 16:35 , Обновлено: 11.02.2024

Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко заявил, будучи с визитом в Минске, что хотел бы, чтобы белорусские производители, которые раньше сотрудничали со шведским брендом IKEA, начали собирать "Икею" под "новым брендом".

По словам российского чиновника, белорусы уже решили для этого “один из главных технологических вопросов”. Александр Дрозденко так назвал поставки фурнитуры для мебели “в том числе через поставки дружественных государств”.

Российский чиновник похвалился, что в продажу уже поступил “ограниченный ассортимент” коробок “со знакомыми инструкциями по сборке мебели”. “Большому количеству производств, которые работали «под зонтиком» Ikea, изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует», — заявил Александр Дрозденко.

IKEA, основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Компания приостановила свою деятельность в России после начала войны России против Украины в 2022 году, а спустя три с половиной месяца заявила об окончательном уходе с территорий РФ и Беларуси. При этом в Беларуси не было официальных магазинов компании, но IKEA размещала заказав на белорусских деревообрабатывающих заводах.

Ранее в магазинах белорусской торговой сети «Евроопт» заметили товары от известного производителя IKEA. Посмотрели, что и почем продают.

В «Евроопте» начали продавать товары IKEA. Сколько стоят?