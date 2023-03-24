В «Евроопте» начали продавать товары IKEA. Сколько стоят?

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Опубликовано: 24.03.2023 10:19 , Обновлено: 24.03.2023

В магазинах белорусской торговой сети «Евроопт» заметили товары от известного производителя IKEA. Посмотрели, что и почем продают.

В основном «Евроопт» продает товары IKEA для кухни и ванной. Но можно найти и мебель.

Как пишет Office Life, товары нашли в самом большом гипермаркете «Евроопта» в Минске на ул. Монтажников. Однако их также продают через E-доставку.

Для кухни

Например, набор столовый «Мопсиг» 16 предметов стоит 28,07 рублей.

Стоимость ножей — от 18,5 до 42,5 BYN.

Фото: Office Life

Кисть для выпечки «Ikea» и скребок кулинарный Баклад продают по 7,35 рублей.

Лопатку Фуллэндад отдают за 8,18 рублей, половник Фуллэндад — за 8,26 рублей.

Формочка для льда стоит 10,61 BYN, сито для муки — 15,29 BYN, штопор — 15,29 BYN, пресс для чеснока — 18,42 BYN.

Также есть набор кухонных принадлежностей, разделочные доски и другое.

Для ванны

Что касается ванны, то такой цена такого набора составляет 10,86 BYN.

Есть отдельно дозатор для мыла, почти по такой же цене, как и набор — 10,07 рублей.

Мебель и другое

Стул «Мартин» в «Евроопте» стоит 130 рублей по скидке (без скидки — 145 BYN).

Матрас Ундерлинг продают за 150 BYN.

Цена на горшок детский Лилла составляет 14,53 BYN.

Также продают гардинные карнизы, кашпо, вешалки и другое.