В «Евроопте» начали продавать товары IKEA. Сколько стоят?
В магазинах белорусской торговой сети «Евроопт» заметили товары от известного производителя IKEA. Посмотрели, что и почем продают.
В основном «Евроопт» продает товары IKEA для кухни и ванной. Но можно найти и мебель.
Как пишет Office Life, товары нашли в самом большом гипермаркете «Евроопта» в Минске на ул. Монтажников. Однако их также продают через E-доставку.
Для кухни
Например, набор столовый «Мопсиг» 16 предметов стоит 28,07 рублей.
Стоимость ножей — от 18,5 до 42,5 BYN.
Кисть для выпечки «Ikea» и скребок кулинарный Баклад продают по 7,35 рублей.
Лопатку Фуллэндад отдают за 8,18 рублей, половник Фуллэндад — за 8,26 рублей.
Формочка для льда стоит 10,61 BYN, сито для муки — 15,29 BYN, штопор — 15,29 BYN, пресс для чеснока — 18,42 BYN.
Также есть набор кухонных принадлежностей, разделочные доски и другое.
Для ванны
Что касается ванны, то такой цена такого набора составляет 10,86 BYN.
Есть отдельно дозатор для мыла, почти по такой же цене, как и набор — 10,07 рублей.
Мебель и другое
Стул «Мартин» в «Евроопте» стоит 130 рублей по скидке (без скидки — 145 BYN).
Матрас Ундерлинг продают за 150 BYN.
Цена на горшок детский Лилла составляет 14,53 BYN.
Также продают гардинные карнизы, кашпо, вешалки и другое.