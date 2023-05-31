Беларусь хочет повысить тарифы на прокачку российской нефти на 84% - росСМИ

Опубликовано: 31.05.2023 09:04 , Обновлено: 31.05.2023

Беларусь предложила России с 1 июля существенно поднять тарифы на прокачку нефти - на 84%. Об этом со ссылкой на переписку оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба», компании «Гомельтранснефть Дружба», и российской нефтепроводной компании «Транснефти» сообщило издание “КоммерсантЪ”.

По информации российского издания, официальное письмо с предложением о повышении тарифов “Гомельтранснефть Дружба” направила российским коллегам 26 мая. В “Транснефти” факт получения предложения белорусского оператора изданию подтвердили, однако рассказать о подробностях пока отказались.

Согласно документу, на которое ссылается российское издание, повышение тарифов белорусская сторона аргументирует необходимостью “обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году”, а также “сохранением возможности дальнейшего развития”.

Журналисты издания считают, что таким образом Беларусь “пытается компенсировать потерю объемов на северном направлении после того, как в начале года Германия и Польша остановили импорт российской нефти и начали закупки нефти из Казахстана в гораздо меньших объемах”. По данным издания, по итогам года поставки из Казахстана не превысят 1 млн тонн - такой объем в 20 раз меньше того, который раньше обеспечивала Россия. При этом грузооборот с начала года по транзитным направлениям оказался существенно ниже заявленного уровня, утверждает российское издание. Согласно данным, которые приводит руководство «Гомельтранснефть Дружба» в письме российским коллегам, из-за такого заметного снижения грузооборота компания несёт убытки. Так, по итогам первого квартала убыток белорусской компании составил 329 млн рублей, а по итогам первого полугодия может достичь 1,26 млрд рублей, утверждает “КоммерсантЪ”.

Что о повышении тарифов сказали в МАРТ?

Отметим, что 30 мая в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси заявили о том, что переговоры по тарифам на транзит нефти между Беларусью и Россией ещё не завершены. Комментировать появившуюся информацию о значительном повышении тарифов в ведомстве отказались - “до принятия окончательного решения участников переговорного процесса по данному вопросу”, передало государственное агентство БелТА,

В МАРТ уточнили, что все вопросы, которые касаются “внепланового пересмотра тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси”, регламентированы общей методикой, утвержденной ещё в 2010 году совместно Министерством экономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам России.

“Методикой предусмотрено, что внеплановый пересмотр тарифов проводится в том же порядке, как и плановое изменение тарифов в начале каждого календарного года”, - пояснили в белорусском антимонопольном ведомстве.

В “Гомельтранснефть Дружба” информацию о запланированном повышении тарифов на транзит нефти пока не комментировали.