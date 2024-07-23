Российский банк рекомендовал белорусам "в кратчайшие сроки" снять наличные

Опубликовано: 23.07.2024 18:21 , Обновлено: 23.07.2024

"Россельхозбанк" рекомендовал всем клиентам, кто находится за пределами РФ и имеет карты Union Pay, "в кратчайшие сроки" снять наличные или осуществить необходимые покупки. В пресс-службе российского банка сообщили, что за границей возможны перебои в работе данной платёжной системы. Причину технического сбоя при этом не уточнили.

[info_b] UnionPay — это национальная платёжная система Китая, созданная, по сути, как альтернатива картам Visa и Mastercard. На сегодняшний день она работает в 180 странах мира, включая США и страны ЕС.[/info_b]

Ранее в “Россельхозбанке” отмечали, что с 19 июля расчёты по картам платёжной системы UnionPay за рубежом будут приостановлены. Это касается непосредственно тех карт, которые выпустил данный банк. Руководство настоятельно рекомендовало белорусам снять наличные до 19 июля, однако спустя время уточнило, что система работает и “транзакции фиксируют”. Тем не менее, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, деньги лучше всё-таки снять.

[info_b] «Россельхозбанк» — коммерческий банк со 100%-ным государственным участием. Его создали в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы АПК и сельских территорий РФ. Наряду с другими банками находится под санкциями Евросоюза и США. Помимо этого, он отключён от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “СберБанк” предупредил некоторых белорусов о расторжении договоров и, как следствие, блокировке платёжных карт. Речь идёт о физлицах и владельцах благотворительных счётов, у которых на протяжении последнего года отсутствовали какие-либо транзакции. Это могут быть покупки, переводы от друзей или близких, оплата коммунальных услуг и др. Исключение составило лишь зачисление процентов.

Один из банков дал белорусам 6 месяцев, чтобы избежать блокировки карты. Что нужно сделать?