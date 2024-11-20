Двигатели Минского моторного завода приравняли к российским. Это как?

Опубликовано: 20.11.2024 14:36 , Обновлено: 20.11.2024

Минский моторный завод получил российский сертификат о происхождении товара на 112 моделей дизельных двигателей. В пресс-службе предприятия заявили, что это позволит "беспрепятственно" поставлять двигатели торговой марки "ММЗ" производителям из РФ, которые занимаются выпуском транспортных средств у себя в стране.

Проще говоря, теперь белорусские двигатели приравнены к российским. Дело в том, что в РФ выпускаемую технику оценивают по специальной шкале. Чем больше в ней отечественных компонентов, тем больше баллов. Чтобы производителю компенсировали утильсбор, нужно набрать определённое их количество. Это означает более низкую и конкурентную цену товара, передало информагентство Sputnik.

Ожидается, что приравнивание белорусской продукции к российской упростит участие в государственных закупках в РФ. В марте 2024 года член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович заявил, на Россию приходится наибольшая доля на рынке госзакупок в целом по ЕАЭС.

[info_b]По данным Sputnik, поставки из Беларуси в этом сегменте в РФ в 2022 году составили 492 миллиона долларов, а в обратном направлении сумма была равна 176,3 миллиона.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники одной из транспортных компаний России приехали на Минский машиностроительный завод, чтобы посмотреть, как производят автобусы, которые впоследствии идут на экспорт в РФ. Так, российский перевозчик рассказал, что их не устраивает в белорусской технике.

В России пожаловались, что автобусы МАЗ способствуют «резкому стилю вождения». Это почему?