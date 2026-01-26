Российские заводы закрывают производство из-за наплыва белорусских сыров

Опубликовано: 26.01.2026 16:23 , Обновлено: 26.01.2026

Крупные российские заводы начали ограничивать собственное производство сыров из-за наплыва более дешёвой белорусской продукции. Об этом заявил Анатолий Лосев, генеральный директор российской компании «Молвеста», управляющей несколькими предприятиями молочной промышленности.

Согласно данным аналитическо-исследовательской компании NTech, доля белорусской молочки на прилавках российских магазинов продолжает расти. Лидером по поставкам сыров и сливочного масла, в частности, остаётся бренд “Брест-Литовск”, который за последний год (в расчёт брались данные за декабрь-сентябрь 2024 и 2025 года) нарастил свою долю по сырам с 5,4% до 6,8%, по маслу — с 6,2 до 6,7%, сохранив за собой лидерство на рынке в этих двух категориях.

В комментарии российскому порталу Shopper’s, Лосев назвал главной причиной увеличившихся поставок из Беларуси назвал более дешёвое молочное сырьё, которое, по его мнению, ставит белорусских производителей в более выгодное положение, в том числе, позволяя снижать цену и на готовую продукцию.

Так, цена литра молока в прошло году в России была примерно на 20% выше, чем в Беларуси. “Примерно столько же составляет разница в цене по готовой продукции”, — заявил Лосев, отметив, что в таких условиях российским производителям сложно составить конкуренцию белорусам. По его словам, многим крупным российским производителям сыра даже пришлось частично остановить собственные мощности из-за “большого наплыва прошлогодней белорусской продукции”.

По данным Shopper’s, нарастили свои доли на российском рынке белорусские бренды и по другим видам молочной продукции:

по творогу «Савушкин» занял 2-ое место, нарастив долю с 6,1 до 6,7%,

по творожным десертам «Савушкин» оказался на 3-ем месте - с 18,4% до 25,8%,

доля йогуртов Teos выросла c 12,8% до 21%.

По словам Лосева, спрос на многие российские молочные продукты стагнирует, а по некоторым позициям - падает. На этом фоне российские производители заговорили о заключении конкретных договоренностей с Беларусью относительно объемов поставок в Россию. Это, по мнению Лосева, сделало бы рынок “более предсказуемым”.

На “неравное конкурентное положение” российских и белорусских производителей молочки из-за разницы в цене на сырьё на XVII съезде Национального союза производителей молока в январе 2026 года пожаловался и гендиректор другой российской компании «Фудлэнд» Максим Поляков.

Однако Оксана Лут, министр сельского хозяйства России, отметила, что как-то “регулировать заход на рынок” продукции из Беларуси её ведомство не планирует, поскольку две страны сформировали единое торговое пространство в рамках Союзного государства.

Более того, в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ, некоммерческое объединение крупнейших федеральных торговых сетей в России) утверждают, что доля белорусской продукции в крупных торговых сетях остаётся “стабильной” на протяжении уже нескольких лет и не превышает 7% от общего ассортимента молочки, включая сыры.