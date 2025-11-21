Российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах

Опубликовано: 21.11.2025 12:55 , Обновлено: 21.11.2025

Руководители крупнейших российских банков предложили Госдуме РФ запретить скидки для покупателей популярных маркетплейсов. Руководство самих маркетплесов расценило законодательную инициативу как "циничное уничтожение конкурентов" и предупредило, что это приведёт лишь к ускоренному росту инфляции.

Под письмом в Госдуму со спорным предложением поставили свои подписи главы российского Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка, передало агентство ТАСС.

Они считают “целесообразным” запретить маркетплейсам как прямые скидки и акции для покупателей, так и косвенные программы финансирования, по типу бонусных программ, маркетинговых субсидий и возвратов. Исключение предложили сделать только для социально значимых товаров и собственных товаров маркетплейсов. По мнению инициаторов законопроекта, к удорожанию товаров для покупателей это не приведёт, а вот “ценовые манипуляции” со стороны “системно значимых платформ” сократит.

Против такой инициативы тут же высказалось руководство крупнейших торговых площадок. Так, основательница популярного у белорусов маркетплейса Wildberries Татьяна Ким расценила её как “попытку наказать Озон и WB”, которые, по её словам, оказались успешнее конкурентов, развиваемых теми же российскими банками, но пока не получившими такой популярности.

“Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель – циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции”, - дала свою оценку инициативе Ким.

По оценке экспертов, озвученной председателем Общественного совета Роспотребнадзора Олегом Павловым, если Госдума поддержит предложение российских банков, цены на товары на маркетплейсах подскочат на 15-20% .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси в октябре было объявлено о запуске национального маркетплейса, который национальный почтовый оператор пообещал сделать альтернативой популярными среди белорусов российским Wildberries, Ozon и белорусскому Emall. Генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич сообщила, что пока он работает в рамках “промышленной эксплуатации” - идёт заполнение карточек товаров, а значит доступен “ограниченному кругу пользователей”. Полноценный запуск маркетплейса обещали уже в ноябре этого года.

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